Медичне обладнання від БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова рятує життя захисників на Сході

Завдяки БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова лікарні на Сході отримали надсучасне обладнання

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з Фондом Дениса Парамонова забезпечують лікарні необхідним на території усієї країни, але особлива увага приділяється прифронтовим медзакладам. Це дає змогу врятувати ще більше життів. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Фонд Дениса Парамонова.

Лише за останній місяць десять портативних апаратів для непрямого масажу серця Easy Pulse Schiller (Швейцарія) придбано і передано у шпиталі Харківщини та Донеччини. З їх допомогою медики, як в стаціонарах, так і у польових умовах, можуть швидко та ефективно проводити серцево-легеневу реанімацію.

На запит військових медиків фонд «Надія» з Фондом Дениса Парамонова обладнали на Донеччині три кабінети гастроскопії Fuji (Японія), в яких рятують від кровотеч шлунка, кишківника.

«Операційний гастроскоп, який ми отримали від благодійних фондів – це останнє слово у новітній ендоскопії. З допомогою цього обладнання ми можемо надавати невідкладну ендоскопічну допомогу та зупиняти кровотечі у солдата після кульових та уламкових поранень», – розповідає Андрій Безручко, військовий хірург та ендоскопіст.

Також, за сприяння благодійників, у лікарнях Донеччини, наближених до лінії зіткнення, працюють три апарати Prismaflex. Це обладнання використовується не лише для проведення гемодіалізу, а й, завдяки функції ультрафільтрації крові, ним рятують кінцівки з посттурнікетним синдромом. Те, що вдається не лише зберегти хлопцям життя, а й вберегти їх від ампутацій, лікарі називають справжнім дивом.

«Сьогодні ми усі разом працюємо заради забезпечення медиків усім необхідним для порятунку якомога більшої кількості життів, – зазначає меценат Денис Парамонов. – Наш фонд разом з партнерами подекуди робить неможливе, щоб знайти те чи інше медичне обладнання. Часто його потрібно чекати досить довго, адже надходить воно з інших країн. Але ми не зупиняємося на досягнутому, а тому й надалі будемо допомагати вітчизняним лікарям».

«Від запиту військових медиків до моменту передачі обладнання проходять лічені тижні, інколи – дні. Ми розуміємо, що кожен день очікування може коштувати життя захисника та захисниці, тому докладаємо зусиль, або доставляти обладнання швидко і саме туди, де воно найбільше потрібне», – розповів Євген Хмара, амбасадор БФ молодіжної ініціативи «Надія».

Два нові, сучасні апарати штучної вентиляції легенів передали в Обласну клінічну лікарню імені Мечникова, ще один – у Дніпропетровську лікарню швидкої допомоги. Також у лікарні на Сході волонтери доставили Аналізатор газів крові (Siemens Heathcare, Австрія) та ультразвуковий датчик. Гуманітарну місію фонду «Надія» та фонду Дениса Парамонова із забезпечення прифронтових шпиталів обладнанням підтримують партнери: ТОВ «Будхаусгрупп», компанії «Медирент», «Біосфера», «Епіцентр», «Катіон-Інвест», Harwind, ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «Югекотоп» і Борис Козирь, Андрій Мілованов, Медична компанія «Емпіріка», ГО «Ротарі Клуб Україна Єдність».

«Наші хлопці, які на передовій, завжди говорять: кожен має виконувати свою місію, і тоді ми прийдемо до миру та перемоги. Наша місія – допомагати лікарям рятувати життя. Тому я особисто з благодійниками їздимо на Схід і передаємо критичне обладнання, якого немає на фронті, у шпиталях, у наших лікарнях та медичних інститутах. Кожен такий візит – це не лише піклування про поранених, це і колосальна підтримка для медиків, які працюють у дуже непростих умовах. Допомагати їм рятувати життя – це наша місія і наша задача під час війни», – резюмував Валерій Дубіль, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань здоровʼя нації.