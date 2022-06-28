Арестович розповів, як Україна відповість на удар окупантів по Кременчуку

Арестович сказав, чи відповість Україна на ракетні удари РФ

Арестович попередив, що російські війська продовжать бити по Україні і робитимуть це щодня

Відповідь України на сьогоднішній ракетний удар по торговому центру в Кременчуці буде «довгою, ретельною, і зі смаком». Про це заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, зараз війна в Україні пішла шляхом ескалації.

«Ясно, що ми відповімо і відповімо довго, ретельно і зі смаком. І вони дадуть відповідь нам... Війна пішла шляхом ескалації. Ми будемо бити по військових цілях, це питання, яке не обумовляється, ну, а цілей у нас банк великий, місткий і дуже яскравий. Найближчим часом ми почуємо якісь новини», – сказав Арестович.

Водночас Арестович попередив, що російські війська продовжать бити по Україні і робитимуть це щодня.

«Не знаю, скільки РФ витримає такий режим жорстокості. Але бити будуть щодня, я певен. Однак такого, як 50 залпів за раз, вони довго не витримають. Звичайно, вони збирають ракети», - уточнив радник.