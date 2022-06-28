Арестович розповів, як Україна відповість на удар окупантів по Кременчуку
Арестович попередив, що російські війська продовжать бити по Україні і робитимуть це щодня
Відповідь України на сьогоднішній ракетний удар по торговому центру в Кременчуці буде «довгою, ретельною, і зі смаком». Про це заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
За його словами, зараз війна в Україні пішла шляхом ескалації.
«Ясно, що ми відповімо і відповімо довго, ретельно і зі смаком. І вони дадуть відповідь нам... Війна пішла шляхом ескалації. Ми будемо бити по військових цілях, це питання, яке не обумовляється, ну, а цілей у нас банк великий, місткий і дуже яскравий. Найближчим часом ми почуємо якісь новини», – сказав Арестович.
Водночас Арестович попередив, що російські війська продовжать бити по Україні і робитимуть це щодня.
«Не знаю, скільки РФ витримає такий режим жорстокості. Але бити будуть щодня, я певен. Однак такого, як 50 залпів за раз, вони довго не витримають. Звичайно, вони збирають ракети», - уточнив радник.
В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.
Рятувальна операція триває.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.
Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.