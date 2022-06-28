Радбез ООН збирає засідання через удар по Кременчуку
Темою зустрічі заявлено підтримання миру і безпеки в Україні
Рада безпеки ООН у вівторок, 28 червня, проведе засідання, присвячене війні в Україні. Про це повідомляється на сайті Радбезу ООН.
Темою зустрічі заявлено підтримання миру і безпеки в Україні.
Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
«Повідомлення про напад Росії на торгівельний центр у Кременчуці є жахливим, – зазначили у норвезькому представництві. – Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру».
The reports of a Russian attack on a shopping mall in #Kremenchuk #Ukraine are devastating— Norway MFA (@NorwayMFA) June 27, 2022
Norway condemns Russia’s indiscriminate and deliberate attacks against civilians and civilian infrastructure - FM @AHuitfeldt pic.twitter.com/HPSxTfwO01
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.