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    Політика

    Радбез ООН збирає засідання через удар по Кременчуку

    Радбез ООН збирається на засідання через ракетний удар по Кременчуку - Радбез ООН збирає засідання через удар по Кременчуку
    Радбез ООН збирається на засідання через ракетний удар по Кременчуку
    фото з відкритих джерел

    Темою зустрічі заявлено підтримання миру і безпеки в Україні

    Рада безпеки ООН у вівторок, 28 червня, проведе засідання, присвячене війні в Україні. Про це повідомляється на сайті Радбезу ООН.

    Темою зустрічі заявлено підтримання миру і безпеки в Україні.

    Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

    «Повідомлення про напад Росії на торгівельний центр у Кременчуці є жахливим, – зазначили у норвезькому представництві. – Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру».

    Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

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    Теги: росія окупанти ООН саміт війна Норвегія Радбез ООН Україна окупація #stoprussia
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    Радбез ООН збирає засідання через удар по Кременчуку