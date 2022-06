Радбез ООН збирає засідання через удар по Кременчуку

Рада безпеки ООН у вівторок, 28 червня, проведе засідання, присвячене війні в Україні. Про це повідомляється на сайті Радбезу ООН.

Темою зустрічі заявлено підтримання миру і безпеки в Україні.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

«Повідомлення про напад Росії на торгівельний центр у Кременчуці є жахливим, – зазначили у норвезькому представництві. – Норвегія засуджує невибіркові та навмисні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру».

