Україні варто реанімувати боєприпаси для подальшого використання – експерт

Переробка боєприпасів зекономить державі гроші

Україні варто відмовитися від знищення боєприпасів та переробляти їх для подальшого використання. Також розмінуванням арсеналів мають займатися спеціалісти профільних компаній, а не ДСНС чи інженерні війська. Про це розповів Володимир Петраченков, директор профільної компанії розмінування ПрАТ «Трансімпекс», яка акредитована при



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переробка боєприпасів зекономить державі гроші

Україні варто відмовитися від знищення боєприпасів та переробляти їх для подальшого використання. Також розмінуванням арсеналів мають займатися спеціалісти профільних компаній, а не ДСНС чи інженерні війська. Про це розповів Володимир Петраченков, директор профільної компанії розмінування ПрАТ «Трансімпекс», яка акредитована при організації ООН, під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«Ми пропонуємо в Балаклеї та Калинівці не займатися знищенням боєприпасів, а збирати їх та складувати в штабелі. А потім з них брати зразки та віддавати в лабораторії, а потім робити технічну перевірку й реанімувати ці боєприпаси», - заявив Петраченков

Також він зазначає, що розмінуванням арсеналів мають займатися спеціалісти з розмінування, а не інженерні війська чи ДСНС.

«Наприклад, на розмінування арсеналу в Лозовому було витрачено 75 млн грн. Однак робота була виконана не до кінця. Проблема в тому, що близько 50 кг снаряду просто зарили в землю та підривали. Але частину не вдалося знищити і вона залишилась у землі. Є стандарт, який називається Відкрита детонація, відкрите спалювання. У цій ситуації воно було закрите, тому важко проконтролювати чи все підірвалось», - відмітив директор профільної компанії розмінування ПрАТ «Трансімпекс».

Нагадаємо, що в ніч на 27 вересня в селищі поблизу Вінниці сталися вибухи на складах з боєприпасами та зброєю.

Також раніше повідомлялося, що на Харківщині стався потужний вибух боєприпасів.

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: