Україні варто реанімувати боєприпаси для подальшого використання – експерт
- Сьогодні, 17:47
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Переробка боєприпасів зекономить державі гроші
Україні варто відмовитися від знищення боєприпасів та переробляти їх для подальшого використання. Також розмінуванням арсеналів мають займатися спеціалісти профільних компаній, а не ДСНС чи інженерні війська. Про це розповів Володимир Петраченков, директор профільної компанії розмінування ПрАТ «Трансімпекс», яка акредитована при організації ООН, під час конференції у прес-центрі «Главкома».
«Ми пропонуємо в Балаклеї та Калинівці не займатися знищенням боєприпасів, а збирати їх та складувати в штабелі. А потім з них брати зразки та віддавати в лабораторії, а потім робити технічну перевірку й реанімувати ці боєприпаси», - заявив Петраченков
Також він зазначає, що розмінуванням арсеналів мають займатися спеціалісти з розмінування, а не інженерні війська чи ДСНС.
«Наприклад, на розмінування арсеналу в Лозовому було витрачено 75 млн грн. Однак робота була виконана не до кінця. Проблема в тому, що близько 50 кг снаряду просто зарили в землю та підривали. Але частину не вдалося знищити і вона залишилась у землі. Є стандарт, який називається Відкрита детонація, відкрите спалювання. У цій ситуації воно було закрите, тому важко проконтролювати чи все підірвалось», - відмітив директор профільної компанії розмінування ПрАТ «Трансімпекс».
Нагадаємо, що в ніч на 27 вересня в селищі поблизу Вінниці сталися вибухи на складах з боєприпасами та зброєю.
Також раніше повідомлялося, що на Харківщині стався потужний вибух боєприпасів.
Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: