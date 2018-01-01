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    Україні варто реанімувати боєприпаси для подальшого використання – експерт

    Переробка боєприпасів зекономить державі гроші
    Україні варто відмовитися від знищення боєприпасів та переробляти їх для подальшого використання. Також розмінуванням арсеналів мають займатися спеціалісти профільних компаній, а не ДСНС чи інженерні війська. Про це розповів Володимир Петраченков, директор профільної компанії розмінування ПрАТ «Трансімпекс», яка акредитована при
    • Сьогодні, 17:47
    • Розсилка

    Переробка боєприпасів зекономить державі гроші

    Україні варто відмовитися від знищення боєприпасів та переробляти їх для подальшого використання. Також розмінуванням арсеналів мають займатися спеціалісти профільних компаній, а не ДСНС чи інженерні війська. Про це розповів Володимир Петраченков, директор профільної компанії розмінування ПрАТ «Трансімпекс», яка акредитована при організації ООН, під час конференції у прес-центрі «Главкома».

    «Ми пропонуємо в Балаклеї та Калинівці не займатися знищенням боєприпасів, а збирати їх та складувати в штабелі. А потім з них брати зразки та віддавати в лабораторії, а потім робити технічну перевірку й реанімувати ці боєприпаси», - заявив Петраченков

    Також він зазначає, що розмінуванням арсеналів мають займатися спеціалісти з розмінування, а не інженерні війська чи ДСНС.

    «Наприклад, на розмінування арсеналу в Лозовому було витрачено 75 млн грн. Однак робота була виконана не до кінця. Проблема в тому, що близько 50 кг снаряду просто зарили в землю та підривали. Але частину не вдалося знищити і вона залишилась у землі. Є стандарт, який називається Відкрита детонація, відкрите спалювання. У цій ситуації воно було закрите, тому важко проконтролювати чи все підірвалось», - відмітив директор профільної компанії розмінування ПрАТ «Трансімпекс».

    Нагадаємо, що в ніч на 27 вересня в селищі поблизу Вінниці сталися вибухи на складах з боєприпасами та зброєю.

    Також раніше повідомлялося, що на Харківщині стався потужний вибух боєприпасів.

    Пропонуємо переглянути запис прес-конференції:

    вибух ДСНС ООН гроші розмінування боєприпаси
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