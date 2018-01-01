Українська церква звернулася до Євросуду через погром храму в окупованому Криму

Європейський суд з прав людини прийняв заяву УПЦ КП

Представники Української православної церкви Київського патріархату направили в Європейський суд з прав людини заяву по подіям серпня 2017 року, коли російські правоохоронці опечатали частину приміщень сімферопольського храму святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира і завдали збитків громаді. Про це в коментарі Крим.Реаліі розповів



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Фото: «Радіо Свобода» Храм святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира у Сімферополі

Європейський суд з прав людини прийняв заяву УПЦ КП

Представники Української православної церкви Київського патріархату направили в Європейський суд з прав людини заяву по подіям серпня 2017 року, коли російські правоохоронці опечатали частину приміщень сімферопольського храму святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира і завдали збитків громаді. Про це в коментарі Крим.Реаліі розповів архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

«Європейський суд з прав людини прийняв цю заяву, зареєстрував її ... Події в серпні ще більше згуртували громаду, люди розуміють, що в будь-який момент можуть закрити церкву. Коли складаються такі обставини, вони призводять до того, що люди через острах залишитися без своєї церкви, без літургії, без причастя, йдуть до церкви. Я дякую Богові за все», - зазначив владика Климент.

В кінці серпня російські судові пристави за підтримки силовиків вивезли церковне начиння з сімферопольського храму святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира і фактично позбавили прихожан можливості збиратися на богослужіння. Коли вивозили майно, до архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Клименту застосували силу і не пустили його в храм.

Він висунув вимоги до ФСБ - перевірити законність дій Федеральної судово-виконавчої служби та забезпечити безпеку віруючих Київського патріархату.