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Українські ветерани отримають підтримку Франції за десятирічною програмою: деталі угоди

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Українські ветерани отримають підтримку Франції за десятирічною програмою: деталі угоди
Серед основних напрямів співпраці – здоров’я та реабілітація українських ветеранів
фото: Lara Priolet / ECPAD / Defense

Документ охоплює реабілітацію військових, їхнє повернення до цивільного життя, працевлаштування та захист прав родин загиблих

У Парижі міністр у справах ветеранів України Віталій Кім підписав із міністеркою-делегаткою у справах ветеранів Франції Аліс Руфо дорожню карту співпраці на 2026-2035 роки. Вона визначає спільні проєкти та напрями роботи двох країн на наступне десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра. 

«Це план конкретних спільних дій Мінветеранів і Міністерства збройних сил та у справах ветеранів Франції на наступні 10 років. Переходимо від загальних домовленостей до практичних кроків, які мають дати конкретний результат для українських ветеранів та їхніх родин», – повідомив Кім.

Процес підписання угоди
Процес підписання угоди
фото: Lara Priolet / ECPAD / Defense

Серед основних напрямів співпраці – здоров’я та реабілітація. Франція допомагатиме з навчанням українських медиків і психологів, організацією стажувань у військових шпиталях, а також розвитком сімейної та довготривалої реабілітації.

Окремий блок стосується повернення ветеранів до цивільного життя. Йдеться про підготовку тренерів для роботи з пораненими військовими, підтримку ветеранського бізнесу, працевлаштування та розвиток системи супроводу.

Віталій Кім подякував Франції за підтримку України
Віталій Кім подякував Франції за підтримку України
Lara Priolet / ECPAD / Defense

Також країни планують обмінюватися досвідом у сфері законодавства, працювати над захистом прав родин загиблих і вдосконаленням ветеранської політики. Ще один напрям – співпраця щодо військових меморіалів, кладовищ і формування культури вшанування.

Кім окремо визначив три пріоритети української сторони: сімейну реабілітацію, реформу системи супроводу ветеранів і формування гідного образу українського ветерана в суспільстві.

За словами міністра, Аліс Руфо наголосила на зацікавленості Франції у практичному партнерстві з Україною.

Зустріч українського міністра Віталія Кіма з Міністром делегатом у справах ветеранів Аліс Руфо
Зустріч українського міністра Віталія Кіма з Міністром делегатом у справах ветеранів Аліс Руфо
фото: Lara Priolet / ECPAD / Defense

«Франція зацікавлена не у формальних домовленостях, а в реальній співпраці, узгодженій із пріоритетами України», – передав Кім позицію французької міністерки.

Він також повідомив, що французька сторона готова сприяти залученню міжнародного фінансування для реалізації ветеранської політики.

«Для нас головне – конкретний результат для ветеранів та їхніх родин. Підписання – це початок, далі – реалізація», – підсумував міністр.

Варто нагадати, що у 2027 році коштів на житлові ваучери вистачить лише для частини родин ветеранів та ВПО, які потребують такої підтримки. Попри зусилля із залучення додаткового фінансування від міжнародних партнерів, наявного ресурсу не буде достатньо, щоб задовольнити всі потреби. 

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Теги: Віталій Кім війна Франція ветеран

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