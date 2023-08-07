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Український інститут майбутнього починає дискусію щодо боротьби з депопуляцією країни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Український інститут майбутнього починає дискусію щодо боротьби з депопуляцією країни
За словами Денисенка, усі дискусії зводяться до того, що треба думати, як в Україну повертати людей
фото з відкритих джерел

Денисенко хоче створити покроковий документ про те, якою має бути державна політика з повернення людей з-за кордону

Після скандального допису колишнього народного депутата, ексрадника голови МВС та виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка, Український інститут майбутнього розпочинає дискусію на тему: «Як не обмежуючи свободи, побороти депопуляцію після війни?». Про це йдеться в дописі на сторінці громадської організації в Facebook.

Денисенко хоче створити покроковий документ про те, якою має бути державна політика з повернення людей з-за кордону
Денисенко хоче створити покроковий документ про те, якою має бути державна політика з повернення людей з-за кордону
фото: скріншот з соцмереж

«Ну що ж, всі все сказали про повернення українців з-за кордону. На жаль, можу сказати одну єдину річ: дискусія це не наш національний спорт. Так, можливо, входження в цю дискусію було надто жорстким, але ми маємо чітко зрозуміти: після війни в країну повернеться лише половина тих, хто виїхав, а з країни виїде один мільйон чоловіків. На жаль, всі наші дискусії зводяться до того, що треба думати, як в країну повертати людей. Треба думати і думати – це різні речі. Український інститут майбутнього розпочинає велику дискусію «Як не обмежуючи свободи, побороти депопуляцію після війни?» – заявив Вадим Денисенко.

За словами директора громадської організації, результатом дискусії має стати покроковий документ про те, якою має бути державна політика з повернення людей з-за кордону.

«Так, привернення уваги до цієї дискусії, було на грані фолу. Але на кону стоїть виживання нас, як народу і держави. Демографія – є загрозою номер один», – додав Денисенко.

Нагадаємо, що колишній народний депутат Вадим Денисенко 6 серпня виклав у мережу скандальний пост про виїзд чоловіків за кордон після перемоги нашої країни у війні. Зокрема, він заявив, що нашим чоловікам треба заборонити виїжджати ще мінімум на три роки.

Свою позицію він пояснив тим, що наша держава буцімто не збережеться як нація, якщо після закінчення війни відкрити кордони. На його думку, у разі відкриття кордонів, Україна нібито втратить ще мільйон осіб.

Крім того, відреагували на пост чоловіка і в Міністерстві внутрішніх справ нашої держави. Там наголосили, що це особиста думка Денисенка і вона не відображає позицію МВС щодо цього питання.

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Теги: Вадим Денисенко кордон скандал чоловік

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