Заборона виїзду чоловікам за кордон після війни: МВС зробило заяву

Міністерство внутрішніх справ відреагувало на пропозицію Вадима Денисенка

Керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, якого журналісти також називають радником міністра внутрішніх справ України, збурив мережу своїм дописом у Facebook. Він заявив, що після завершення війни слід продовжити заборону на виїзд чоловіків за кордон щонайменше на три роки.

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Міністерство внутрішніх справ відреагувало на заяву.

«Висловлювання пана Денисенка щодо заборони виїзду чоловікам за кордон – особиста думка. Прохання не вважати це позицією МВС України», – заявили у відомстві.

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Також речниця МВС України Марʼяна Рева зазначила, що Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, що раніше військова адвокатка пояснила тонкий нюанс, як не стати ухилянтом під час війни. Якщо у військовозобов’язаних чоловіків є підстава для відстрочки від служби, то не треба чекати, поти прийде повістка, а потрібно самостійно піти у військкомат та подати відповідну заяву.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема щодо покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Він зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов’язана із «запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації».