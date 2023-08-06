Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Заборона виїзду чоловікам за кордон після війни: МВС зробило заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заборона виїзду чоловікам за кордон після війни: МВС зробило заяву
Українським чоловікам пропонують заборонити виїжджати за кордон і після перемоги
фото з відкритих джерел

Міністерство внутрішніх справ відреагувало на пропозицію Вадима Денисенка

Керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, якого журналісти також називають радником міністра внутрішніх справ України, збурив мережу своїм дописом у Facebook. Він заявив, що після завершення війни слід продовжити заборону на виїзд чоловіків за кордон щонайменше на три роки.

Міністерство внутрішніх справ відреагувало на заяву.

«Висловлювання пана Денисенка щодо заборони виїзду чоловікам за кордон – особиста думка. Прохання не вважати це позицією МВС України», – заявили у відомстві.

Також речниця МВС України Марʼяна Рева зазначила, що Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, що раніше військова адвокатка пояснила тонкий нюанс, як не стати ухилянтом під час війни. Якщо у військовозобов’язаних чоловіків є підстава для відстрочки від служби, то не треба чекати, поти прийде повістка, а потрібно самостійно піти у військкомат та подати відповідну заяву.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема щодо покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Він зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов’язана із «запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації».

Читайте також: Чи можуть чоловіки виїжджати за кордон під час війни? У соцмережах вирує скандал
Теги: міністр скандал кордон Ігор Клименко Вадим Денисенко повістка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутат від БПП Вадим Денисенко
Вадим Денисенко: Навколо Гройсмана не гуртується своя команда
4 вересня, 2017, 16:30
Вадим Денисенко: Разумков в принципі не може бути конкурентом Зеленському
10 вересня, 2021, 12:00
Чиновники зможуть перетинати кордон лише з дозволу Офісу президента
Чиновникам закрили виїзд за кордон? Нардеп стверджує: «візи» видаватиме Єрмак
28 липня, 13:33

Події в Україні

Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів у Кремлі
Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів у Кремлі
Удар по Чонгарському мосту: з’явилися фото пошкоджень
Удар по Чонгарському мосту: з’явилися фото пошкоджень
Заборона виїзду чоловікам за кордон після війни: МВС зробило заяву
Заборона виїзду чоловікам за кордон після війни: МВС зробило заяву
Чонгарський міст перекрито, росіяни повідомляють про потужні вибухи
Чонгарський міст перекрито, росіяни повідомляють про потужні вибухи
Атака морськими дронами російських кораблів: Україна відкриває новий фронт – CNN
Атака морськими дронами російських кораблів: Україна відкриває новий фронт – CNN
ЗСУ пояснили, чому удари росіян по українських аеродромах неефективні
ЗСУ пояснили, чому удари росіян по українських аеродромах неефективні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Ракетна атака: у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи
38K
Буданов назвав напрямок, на якому ЗСУ просуваються найшвидше
30K
Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію
16K
Повітряний переполох: Росія підняла винищувач над Чорним морем
9145
Тривога в Україні: окупанти запускали «Калібри» та «Кинджали»
8037
Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну

Новини

Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Сьогодні, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
Вчора, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
Вчора, 09:48
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
Вчора, 08:54

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту