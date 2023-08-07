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Скандал навколо сина Денисенка. Знайомі сім'ї розповіли, чому хлопець за кордоном

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал навколо сина Денисенка. Знайомі сім'ї розповіли, чому хлопець за кордоном
Користувачі мережі наголошують, що син не винен у скандальних заявах свого батька Вадима Денисенка
фото з відкритих джерел

За словами медійниці Аніти Бобяк, мати Андрія Денисенка змалечку виховує сина сама

Син колишнього народного депутата, ексрадника голови МВС та виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка, який запропонував, щоб кордон після завершення війни був закритим для чоловіків ще протягом трьох років, живе за кордоном. Як стверджує користувачка Аніта Бобяк, вона особисто знайома із колишньою дружиною Вадима Денисенка та його сином.

«Але хейт, що несеться, зачепив його (Денисенка - ред.) сина від першого шлюбу. Медіа взялися вже і за нього. Типу, чого він за кордоном, за чий кошт живе, подорожує і так далі. Я знайома з цим хлопцем і його чудовою мамою. Прекрасні щирі люди. З батьком вони розлучені ще за царя панька, мама змалечку виховувала сина сама», – запевняє Бобяк.

Хлопця жінка характеризує як «серйозного, розумного та талановитого».

«Ще в 2021-му, маючи 16 років, сам вирішив вчитися за кордоном і самостійно вступив. Зараз працює на двох роботах, утримує сам себе і донатить на ЗСУ. Раніше, ще до війни, вів на ютубі тревел-блог. За нього і вчепилися», – пише користувачка.

Бобяк додає, що єдина провина хлопця у тому, що він має однакове прізвище із головним фігурантом скандалу.

«Його мама теж переживає. Бо він, цей хлопець, її гордість і сенс життя. І абсолютно не заслуговує того, в чому його зараз звинувачують через вислови батька. Короче, клюйте Вадима, якщо хочете, але руки геть від Андрія і його мами!» – заявила Бобяк.

У соціальних мережах з'явилися подробиці щодо сина Вадима Денисенка Андрія
У соціальних мережах з'явилися подробиці щодо сина Вадима Денисенка Андрія
скріншот

Зазначимо, що Андрій Денисенко народився 22 вересня 2004 року, тобто невдовзі йому виповниться 19 років. У своїх соцмережах хлопець вказав, що навчається у Віденському університеті.

Нагадаємо, що колишній народний депутат Вадим Денисенко 6 серпня виклав у мережу скандальний пост про виїзд чоловіків за кордон після перемоги нашої країни у війні. Зокрема, він заявив, що нашим чоловікам треба заборонити виїжджати ще мінімум на три роки.

Свою позицію він пояснив тим, що наша держава буцімто не збережеться як нація, якщо після закінчення війни відкрити кордони. На його думку, у разі відкриття кордонів, Україна нібито втратить ще мільйон осіб.

Крім того, відреагували на пост чоловіка і в Міністерстві внутрішніх справ нашої держави. Там наголосили, що це особиста думка Денисенка і вона не відображає позицію МВС щодо цього питання.

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Теги: кордон Вадим Денисенко

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