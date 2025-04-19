Український прикордонник вступаючи на службу присягнув Росії

Євген Гладкий вважає, що Україна – невід’ємна частина Росії

Засуджений за державну зраду прикордонник із Маріуполя Євген Гладкий під час інтерв’ю ошелешив заявою. Виявляється, коли він вступав на службу, то присягав не народу України, а Російській Федерації. Як інформує «Главком», про це колаборант сказав під час розмови з Володимиром Золкіним.

Виявляється, Євген Гладкий вважає, що Україна – невід’ємна частина Росії.

«Україна – це безумовно Росія, як говорив Дмитро Анатолійович Мєдвєдєв», – каже експркордонник.

Після окупації Маріуполя Євген Гладкий склав зброю та перейшов на бік ворога – служив у батальйоні «Каскад» так званої ДНР. Згодом потрапив у полон до ЗСУ та за держану зраду був засуджений до 15 років позбавлення волі. Утім, зрадником себе не вважає. Каже, що Росія не розпочинала війну, вона її… закінчує. Колаборант стверджує, що він – громадянин Росії. Паспорт отримав 2017 року в Воронежі. Міг там і залишитися, та заходів додому – в Маріуполь. Нині він сподівається, що РФ забере його у рамках чергового обміну полоненими.

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