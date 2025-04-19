Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Український прикордонник вступаючи на службу присягнув Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Український прикордонник вступаючи на службу присягнув Росії
Після окупації Маріуполя Євген Гладкий склав зброю та перейшов на бік ворога
фото: скріншот із відео

Євген Гладкий вважає, що Україна – невід’ємна частина Росії

Засуджений за державну зраду прикордонник із Маріуполя Євген Гладкий під час інтерв’ю ошелешив заявою. Виявляється, коли він вступав на службу, то присягав не народу України, а Російській Федерації. Як інформує «Главком», про це колаборант сказав під час розмови з Володимиром Золкіним.

Виявляється, Євген Гладкий вважає, що Україна – невід’ємна частина Росії.

«Україна – це безумовно Росія, як говорив Дмитро Анатолійович Мєдвєдєв», – каже експркордонник.

Після окупації Маріуполя Євген Гладкий склав зброю та перейшов на бік ворога – служив у батальйоні «Каскад» так званої ДНР. Згодом потрапив у полон до ЗСУ та за держану зраду був засуджений до 15 років позбавлення волі. Утім, зрадником себе не вважає. Каже, що Росія не розпочинала війну, вона її… закінчує. Колаборант стверджує, що він – громадянин Росії. Паспорт отримав 2017 року в Воронежі. Міг там і залишитися, та заходів додому – в Маріуполь. Нині він сподівається, що РФ забере його у рамках чергового обміну полоненими.

Раніше колаборанти у колонії дивно відреагували на хвилину мовчання. 

Раніше правоохоронці оголосили підозру командиру російських десантників, які причетні до розстрілів людей на перехресті Вокзальної та Яблунської у Бучі у березні 2022 року. 

До слова, правоохоронці встановили російського командира, причетного до вбивства Ірини Фількіної. У квітні 2022 року світлина вбитої жінки із червоним манікюром облетіла весь світ.

Читайте також:

Теги: прикордонники Маріуполь росія полон колабораціонізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, радник президента Росії Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков і члени делегацій беруть участь у переговорах в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 18 лютого 2025 рок
Вашингтон пішов на поступки Москві: що не так з переговорами?
27 березня, 12:38
Зеленський заявив, що для України червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими
Пресконференція Зеленського та Стубба: головні тези
19 березня, 12:30
Головною вимогою протестувальників була відставка президента Александара Вучича
Російські спецслужби допомагали стримувати протести в Сербії
21 березня, 20:36
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал Кирило Буданов
«Це шкодить». Буданов про акції на підтримку полонених
6 квiтня, 00:36
У березні цього року росіяни змогли просунутися лише на 143 квадратних кілометри
Скільки територій РФ окупувала за п'ять місяців? Аналіз ISW
7 квiтня, 05:32
У Росії спорт десятиліттями використовується в пропагандистських цілях
Чи повернуться росіяни на міжнародні змагання з бобслею та скелетону? Стало відоме рішення
29 березня, 18:19
Китай залишається ключовим союзником Росії у війні проти України
Китай постачає зброю РФ. Україна отримала докази
17 квiтня, 18:46
Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри
Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри
13 квiтня, 12:29
Момент вибуху поблизу базування 112-тої гвардійської ракетної бригади РФ
Вибухи в Шуї: під ударом опинилась бригада, причетна до атаки на Суми
17 квiтня, 06:54

Суспільство

Розвідник випадково знайшов на війні батька, якого не бачив 28 років
Розвідник випадково знайшов на війні батька, якого не бачив 28 років
Український прикордонник вступаючи на службу присягнув Росії
Український прикордонник вступаючи на службу присягнув Росії
Великдень 2025: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Великдень 2025: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Герой України розповів, як його вербували політичні партії
Герой України розповів, як його вербували політичні партії
90% українців задоволені життям у Фінляндії. Що показало соціологічне дослідження
90% українців задоволені життям у Фінляндії. Що показало соціологічне дослідження
Бізнес ексрегіонала-зрадника Колесніченка тоне у боргах в окупованому Севастополі
Бізнес ексрегіонала-зрадника Колесніченка тоне у боргах в окупованому Севастополі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
61K
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
60K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
53K
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
39K
Росія назвала умови завершення війни: Зеленського треба принести в жертву

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua