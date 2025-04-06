«Це шкодить». Буданов про акції на підтримку полонених

Буданов з розумінням ставиться до українців, які прагнуть якнайшвидше повернути рідних додому

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал Кирило Буданов відповів, яким процесам шкодять акції на підтримку полонених. Як інформує «Главком», про це він в інтерв'ю Анні Максимчук.

Як відомо, в українських містах майже щотижня проходять акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Буданов розповів, чим можуть нашкодити на підтримку полонених.

Він пояснив, що з розумінням ставиться до українців, які прагнуть якнайшвидше повернути рідних додому. Водночас, за його словами, акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти в більшості приносять шкоду, переконаний він.

«Це шкодить, всі ж знають про це. Але зрештою я й людей розумію. Їм треба відчувати, що вони щось роблять для того, щоб їхні рідні повернулись. Хоча зрештою вони роблять тільки проблеми. Всім це відомо, я думаю, що й для більшості цих людей це відомо. Це більше психологічне», – сказав начальник ГУР.

Нагадаємо, Буданов повідомив, що істотного скорочення російської армії після припинення бойових дій в Україні не буде. Причина – стратегія Кремля, яка передбачає збереження великої чисельності військ.

«Вони не будуть істотно зменшувати кількість збройних сил. Цьому є абсолютно логічні пояснення. Перш за все, їм потрібна така кількість згідно їхньої стратегії», – пояснив Буданов.

Начальник ГУР зазначив, що зараз 50% російського воєнного бюджету йде на виплати військовим.