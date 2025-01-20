Ідентифіковано ще 12 росіян, причетних до розстрілів у Бучі

Серед вбитих росіянами мирних людей – жінки, чоловіки та діти віком від 14 до 69 років

Правоохоронці оголосили підозру командиру російських десантників, які причетні до розстрілів людей на перехресті Вокзальної та Яблунської у Бучі у березні 2022 року. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними поліції, серед убитих росіянами мирних людей – жінки, чоловіки та діти віком від 14 до 69 років. Вони були розстріляні з автоматів та бойових машин у той момент, коли намагалися доїхати на роботу або до родичів, евакуювати сім'ю з зони бойових дій або просто знайти їжу.

Під час слідства було встановлено всі обставини воєнного злочину та ідентифіковано всіх російських військових, які причетні до вбивств. Це 12 десантників 234-го десантно-штурмового полку із Пскова. Їхній командир наказав зайняти сектор на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської та вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Він особисто контролював виконання наказу, давав вказівки щодо облаштування вогневих позицій та чергування на них російських військових.

Було зібрано докази, що підтверджують факт віддачі наказу на розстріл цивільних командиром псковських десантників. Слідчі повідомили йому про підозру у віддачі наказу, що порушує закони та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством. Росіянину загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, Буча була окупована російськими окупантами 25 лютого 2022 року, залишили місто військові РФ у квітня того ж року. За 35 днів окупації було скоєно багато воєнних злочинів, зафіксованих журналістами, юристами та представниками міжнародних організацій. Два найвідоміші трагічні епізоди окупації Бучі – розстріли Росією випадкових місцевих на вулиці Яблонська в центрі міста та позасудові страти цивільних осіб, запідозрених у зв'язках з українською армією.

До слова, правоохоронці встановили російського командира, причетного до вбивства Ірини Фількіної. У квітні 2022 року світлина вбитої жінки із червоним манікюром облетіла весь світ.