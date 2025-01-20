Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ідентифіковано ще 12 росіян, причетних до розстрілів у Бучі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ідентифіковано ще 12 росіян, причетних до розстрілів у Бучі
Росіяни, які причетні до розстрілів людей у Бучі
скріншот з відео

Серед вбитих росіянами мирних людей – жінки, чоловіки та діти віком від 14 до 69 років

Правоохоронці оголосили підозру командиру російських десантників, які причетні до розстрілів людей на перехресті Вокзальної та Яблунської у Бучі у березні 2022 року. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними поліції, серед убитих росіянами мирних людей – жінки, чоловіки та діти віком від 14 до 69 років. Вони були розстріляні з автоматів та бойових машин у той момент, коли намагалися доїхати на роботу або до родичів, евакуювати сім'ю з зони бойових дій або просто знайти їжу.

Під час слідства було встановлено всі обставини воєнного злочину та ідентифіковано всіх російських військових, які причетні до вбивств. Це 12 десантників 234-го десантно-штурмового полку із Пскова. Їхній командир наказав зайняти сектор на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської та вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Він особисто контролював виконання наказу, давав вказівки щодо облаштування вогневих позицій та чергування на них російських військових.

Було зібрано докази, що підтверджують факт віддачі наказу на розстріл цивільних командиром псковських десантників. Слідчі повідомили йому про підозру у віддачі наказу, що порушує закони та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством. Росіянину загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, Буча була окупована російськими окупантами 25 лютого 2022 року, залишили місто військові РФ у квітня того ж року. За 35 днів окупації було скоєно багато воєнних злочинів, зафіксованих журналістами, юристами та представниками міжнародних організацій. Два найвідоміші трагічні епізоди окупації Бучі – розстріли Росією випадкових місцевих на вулиці Яблонська в центрі міста та позасудові страти цивільних осіб, запідозрених у зв'язках з українською армією.

До слова, правоохоронці встановили російського командира, причетного до вбивства Ірини Фількіної. У квітні 2022 року світлина вбитої жінки із червоним манікюром облетіла весь світ.

Читайте також:

Теги: окупанти вбивство Київщина Буча злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 23 грудня
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 2024, 06:00
Прогноз погоди на 25 грудня
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
25 грудня, 2024, 06:00
На честь 80-річчя завершення Другої світової війни Кремль планує знову розігрувати тему «борця з нацизмом»
Росія готує пропагандистську акцію на роковини Ялтинської конференції – Центр нацспротиву
27 грудня, 2024, 04:32
Протягом дня російські загарбники загалом здійснили 169 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області
Є жертва та руйнування: ОВА повідомила про наслідки обстрілів на Сумщині
27 грудня, 2024, 04:54
Офіційної інформації про руйнування і постраждалих немає.
У Сочі прогриміла серія вибухів: жителі скаржаться на атаку дронів
21 грудня, 2024, 06:50
Ректор богословської академії Олександр Трофимлюк є настоятелем Свято-Покровського Собору ПЦУ
У Києві хуліган розтрощив позашляховик ректора богословської академії: вердикт суду
26 грудня, 2024, 11:34
Загальні втрати ворога від початку повномасштабної війни становлять приблизно 785 тисяч військових
Найвищі від початку вторгнення: Сирський назвав втрати РФ за 2024 рік
28 грудня, 2024, 12:34
Джордан Маклаклен виїхав з Шотландії в Україну три роки тому
На війні в Україні загинув шотландський доброволець
7 сiчня, 04:40
Головні новини ночі проти 10 січня
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
10 сiчня, 05:50

Новини

У Києві жінка протестувала «швидку» на швидкість. У скільки обійшовся експеримент
У Києві жінка протестувала «швидку» на швидкість. У скільки обійшовся експеримент
Ідентифіковано ще 12 росіян, причетних до розстрілів у Бучі
Ідентифіковано ще 12 росіян, причетних до розстрілів у Бучі
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо
У Києві 21-26 січня відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)
У Києві 21-26 січня відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення у Солом’янському районі після масштабної аварії
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення у Солом’янському районі після масштабної аварії
Посадовець Міноборони отримав підозру у розтраті 5 млн грн на закупівлі паперу
Посадовець Міноборони отримав підозру у розтраті 5 млн грн на закупівлі паперу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
21K
Сирський зробив заяву про темпи мобілізації
9348
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
7503
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6385
Жителька Суджі передала через ЗСУ важливу новину своїй мамі

Новини

Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Сьогодні, 02:35
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 06:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
18 сiчня, 23:42

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua