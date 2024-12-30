Поліція назвала імʼя росіянина, винного у вбивстві жінки з червоним манікюром

«Фото тіла загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа», – наголосили у міськраді

5 березня 2022 року близько 11:15 Ірину Фількіну, яка їхала на велосипеді, розстріляли російські військові

Правоохоронці встановили російського командира, причетного до вбивства Ірини Фількіної. У квітні 2022 року світлина вбитої жінки із червоним манікюром облетіла весь світ. Про це повідомила Бучанська міська рада.

У причетності до вбивства співробітниці компанії «Епіцентр» поліція підозрює 29-річного Артема Тарєєва, який є командиром 234 десантно-штурмового полку 76 дивізії Повітрянодесантних військ РФ.

За даними слідства, 5 березня 2022 року Тараєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних, які з’являться у районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної, що у Бучі.

Того самого дня близько 11:15 Ірину Фількіну, яка їхала на велосипеді, розстріляли російські військові. У неї випустили щонайменше 15 куль з автоматичної зброї та Бойової машини десанту-2.

Загалом, за даними слідства, внаслідок наказу Тарєєва на вулиці Яблунській убили 13 мирних жителів.

Нагадаємо, Буча, що на Київщині була окупована російськими окупантами 25 лютого 2022 року, залишили місто військові РФ аж 1 квітня минулого року. За 35 днів окупації було скоєно багато воєнних злочинів, зафіксованих журналістами, юристами та представниками міжнародних організацій. Два найвідоміші трагічні епізоди окупації Бучі – розстріли Росією випадкових місцевих на вулиці Яблонська в центрі міста та позасудові страти цивільних осіб, запідозрених у зв'язках з українською армією.

Один із найвідоміших російських злочинів є вбивство 52-річної Ірини Фількіної, яка на той час жила у підвалі торгового центру у спальному районі Києва, де працювала оператором котельні. Війна застала жінку на роботі, і спершу їй здавалося, що у місті безпечніше. Але після обстрілів Ірина вирішила повернутися додому до передмістя. Роздобула велосипед і вирушила в дорогу через Бучу.