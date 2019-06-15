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    Росія передала Україні звільненого капітана риболовецького судна

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    Капітан риболовецького судна &laquo;ЯМК-0041&raquo;&nbsp;Віктор Новицький вже на материковій Україні - Росія передала Україні звільненого капітана риболовецького судна
    Капітан риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктор Новицький вже на материковій Україні
    Фото: Людмила Денісова

    Передача відбулася на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Каланчак»

    У п'ятницю ввечері, 14 червня, Росія передала капітана риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького представнику уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїлу Халікову.

    Про це повідомляє Адміністрація президента України.

    Передача відбулася на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Каланчак».

    «Мій представник з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїл Халіков на КПВВ «Каланчак» забрав капітана риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького. Сьогодні «суд» ухвалив зняти всі обмеження у його пересуванні. У травні минулого року його та чотирьох членів екіпажу затримали неподалік мису Тарханкут у Чорному морі», - написала у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    Вона нагадала, що пів року капітана утримували під вартою, потім змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд. Пізніше членів екіпажу відпустили, а Віктор Новицький залишався на півострові на підписці про невиїзд.

    «Вже зараз він повернувся на материкову Україну!», - додала Денісова.

    Нагадаємо, у 2018 році щодо капітана судна«ЯМК-0041», громадянина України Новицького окупанти порушили кримінальну справу за ч.3 ст. 256 КК РФ («Незаконний вилов водних біологічних ресурсів, вчинений особою з використанням свого службового становища»).

    14 червня 2019 року Новицькому призначили штраф у півмільйона рублів, але відразу його скасували.

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