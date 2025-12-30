Головна Країна Суспільство
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд не допустити підвищення тарифів на розподіл газу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд не допустити підвищення тарифів на розподіл газу
АПМГ закликає Уряд запровадити мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу на період дії воєнного стану
фото: depositphotos.com

За даними Асоціації прифронтових міст і громад, збільшення тарифів призведе до зростання витрат підприємств теплопостачання та спричинить їхню збитковість

Асоціація прифронтових міст і громад звернулася до Уряду із закликом не допустити підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств, яке передбачене рішенням НКРЕКП вже з 1 січня наступного року. Відповідне звернення спрямоване до Кабінету Міністрів України.

За даними Асоціації прифронтових міст і громад, збільшення тарифів призведе до зростання витрат підприємств теплопостачання та спричинить їхню збитковість. Адже сьогодні у низці громад наявний тариф уже покриває лише 50% фактичної собівартості теплової енергії.

На думку голови Асоціації, мера Харкова Ігоря Терехова, будь-яке додаткове фінансове навантаження на підприємства теплової енергетики неминуче лягає на місцеві бюджети, які і без того працюють у режимі жорсткої економії. В умовах воєнного стану та складного опалювального сезону ухвалення відповідного рішення може призвести до погіршення умов проживання людей, посилення соціальної напруги та ускладнення проходження опалювального сезону.

«Для прифронтових громад теплопостачання – це питання не комфорту, а безпеки та життя людей. Ми одночасно забезпечуємо проходження опалювального сезону, відновлюємо зруйновану інфраструктуру та посилюємо захист обʼєктів енергетики. У таких умовах будь-яке підвищення тарифів створює критичні ризики для всієї системи життєзабезпечення», – зазначив Ігор Терехов.

Асоціація прифронтових міст і громад закликає Уряд запровадити мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу на період дії воєнного стану та розглянути додаткові механізми державної підтримки підприємств теплової енергетики прифронтових громад, зокрема, компенсацію зростання витрат у зонах підвищених безпекових ризиків.

«Фактично нас ставлять перед вибором: або ми збережемо фінансову стабільність комунальних підприємств і забезпечимо спроможність громад пройти цю зиму, або будемо змушені забирати ресурси з відновлення, безпеки та стійкості. Для прифронтових територій це може мати надзвичайно серйозні соціальні й гуманітарні наслідки», – підкреслив Ігор Терехов.

Асоціація прифронтових міст і громад цінує зусилля Уряду у підтримці прифронтових регіонів та розраховує, що для вирішення ситуації буде знайдене виважене державницьке рішення.

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд не допустити підвищення тарифів на розподіл газу
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд не допустити підвищення тарифів на розподіл газу
