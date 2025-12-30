Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію

Інсталяція показує, з якими викликами стикаються зараз енергетики і наскільки важлива їхня робота

Уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК став арт-інсталяцією художника Кадана

Уламок однієї з обстріляних теплоелектростанцій компанії ДТЕК став арт-інсталяцією українського художника Микити Кадана. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Завдяки мистецтву відомий в світі український художник Микита Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК «Енерго» на інсталяцію у формі прапора. Вона розповідає про безпрецедентні ворожі атаки на українську енергетику під час повномасштабної війни», – йдеться в ньому.

Зазначається, що робота обʼєднує в собі два елементи. Постамент, привезений із Коростишева – «гранітної столиці» України та металеве полотно для прапора – із Дніпропетровщини.

За словами автора, робота об'єднує різні географії та показує, як легко війна долає кілометри, перетинає кордони і як вона вміє опинитися близько.

Крім того, інсталяція показує, з якими викликами стикаються зараз енергетики і наскільки важлива їхня робота.

«Ми тримаємось на них. Ми на них стоїмо. Вони – наші Атланти», – говорить Кадан про енергетиків.

Кадан входить в топ-100 найвпливовіших людей світового мистецтва. У своїх роботах осмислює російське вторгнення крізь призму квір- та анархістських підходів.