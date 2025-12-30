Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію
Інсталяція показує, з якими викликами стикаються зараз енергетики і наскільки важлива їхня робота
фото: скріншот з відео

Уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК став арт-інсталяцією художника Кадана

Уламок однієї з обстріляних теплоелектростанцій компанії ДТЕК став арт-інсталяцією українського художника Микити Кадана. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Завдяки мистецтву відомий в світі український художник Микита Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК «Енерго» на інсталяцію у формі прапора. Вона розповідає про безпрецедентні ворожі атаки на українську енергетику під час повномасштабної війни», – йдеться в ньому.

Зазначається, що робота обʼєднує в собі два елементи. Постамент, привезений із Коростишева – «гранітної столиці» України та металеве полотно для прапора – із Дніпропетровщини.

За словами автора, робота об'єднує різні географії та показує, як легко війна долає кілометри, перетинає кордони і як вона вміє опинитися близько.

Крім того, інсталяція показує, з якими викликами стикаються зараз енергетики і наскільки важлива їхня робота.

«Ми тримаємось на них. Ми на них стоїмо. Вони – наші Атланти», – говорить Кадан про енергетиків.

Кадан входить в топ-100 найвпливовіших людей світового мистецтва. У своїх роботах осмислює російське вторгнення крізь призму квір- та анархістських підходів.

Читайте також:

Теги: енергетика ДТЕК художник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі в більшості областей відключення світла тривають до 16 годин на добу
«Укренерго» повідомило, скільки часу займе відновлення енергосистеми після обстрілу
6 грудня, 21:50
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
13 грудня, 22:11
Сонячні панелі приносять не тільки користь, а й проблеми
Сонячні панелі у кризі: що відомо про глобальні збитки
19 грудня, 13:55
Слідство називає підозрюваного співорганізаторам корупційної схеми
Операція «Мідас». Суд заочно арештував Міндіча
1 грудня, 19:07
Михайло Апостол обіймає Івана Марчука
Хто поклав око на 5 тис. картин Івана Марчука? Ексрадник Авакова оприлюднив свою версію конфлікту
6 грудня, 09:23
В Одесі вже кілька днів майже немає світла
В Одесі через відсутність світла люди перекривали вулиці: влада зробила заяву
18 грудня, 21:51
В Одесі внаслідок чергового масованого удару РФ пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: деталі від «Укренерго»
19 грудня, 10:41
Російські загарбники щодня завдають ударів по українській енергетиці
Естонія профінансує відновлення української енергосистеми
23 грудня, 16:51
Загалом Швеція передала понад 200 млн євро у фонд підтримки української енергетичної системи
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
26 грудня, 17:39

Суспільство

«Не добивайте тих, хто тримає економіку»: Терехов засудив плани підвищити тариф на розподіл газу
«Не добивайте тих, хто тримає економіку»: Терехов засудив плани підвищити тариф на розподіл газу
Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію
Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд не допустити підвищення тарифів на розподіл газу
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд не допустити підвищення тарифів на розподіл газу
Хто кого зрадив? Український професор нагадав історичну подію, про яку поляки воліють мовчати
Хто кого зрадив? Український професор нагадав історичну подію, про яку поляки воліють мовчати
Поліг під час виконання завдання на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Докучаєва
Поліг під час виконання завдання на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Докучаєва
В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025
В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua