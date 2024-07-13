Відключення світла 13 липня: «Укренерго» змінило графіки

До 14:00 застосовуються обмеження обсягом дві черги одночасно

Аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання спричинили посилення обмежень

У суботу 13 липня з 14:00 діятимуть три черги графіків відключення світла, а не дві, як передбачалося раніше. Про це повідомляє «Укренерго«.

«Сьогодні, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби», – йдеться у повідомленні.

Наразі застосовуються обмеження обсягом дві черги одночасно.

«Причина посилення обмежень – аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання», – пояснили енергетики.

Нагадаємо, що 13 липня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.

До відома, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку.

Крім того, Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.