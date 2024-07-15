Споживання електроенергії досягло максимуму – «Укренерго»

Через аномальну спеку в Україні споживання світла досягло максимальної позначки

Використання світла суттєво перевищує можливості електростанцій України для його покриття

Сьогодні, 15 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби. Через аномальну спеку в Україні та Європі, споживання світла досягло максимальної позначки, повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба, використання українцями світла суттєво перевищує можливості електростанцій для його покриття.

Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги.

Крім того, через аномальну спеку знеструмлено 446 населених пунктів у шести областях: Київській, Чернігівській, Житомирській, Тернопільській, Львівській та Рівненській.

Обленерго застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби фото: Telegram/«Укренего»

Нагадаємо, негода у Львові стала черговим випробуванням для енергетичної системи України. Через спеку виникли пожежі на двох енергетичних об'єктах на заході країни.



Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, вересень і жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями електроенергії, якщо енергосистема України не зазнає нових суттєвих руйнувань.