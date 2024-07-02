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Фейки про ситуацію в енергосистемі: Міненерго звернулося до українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фейки про ситуацію в енергосистемі: Міненерго звернулося до українців
Міненерго попередило українців про активізацію російського ІПСО
фото з відкритих джерел

Ворог продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій для подолання енергетичної кризи

Росіяни активізували ІПСО щодо ситуації в енергосистемі України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Ворог не лише продовжує нищити українську енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами, а й продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці та підготовки до складного осінньо-зимового періоду», – йдеться в повідомленні.

ІПСО – сплановані дії з передачі конкретної інформації та індикаторів до іноземних аудиторій, щоб вплинути на їхні почуття, мотиви, критичне мислення і, зрештою, на діяльність іноземних урядів, організацій, груп чи індивідів. До елементів ІПСО відносяться дезінформація, пропаганда, перебільшення певної інформації або применшення іншої, диверсії в тилу, кібератаки.

Ключові тези пропаганди:

  • «Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку – нічого не побудує»;
  • «Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон»;
  • «Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни».

Як зазначає Міненерго, жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності та спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства.

Нагадаємо, завтра, 3 липня, в Україні знову вимикатимуть світло. Обленерго будуть застосовувати графіки відключень електроенергії протягом доби.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

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Теги: Міненерго енергетика відключення електроенергія пропаганда

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