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«Укрпошта» анонсувала марку до чемпіонату Європи з футболу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Укрпошта» анонсувала марку до чемпіонату Європи з футболу
Наразі марка вже доступна для передзамовленні
фото: Ігор Смілянський/Telegram

Ціна поштового набору, який включає аркуш «Україно вперед!» (8 марок) на самоклейному папері у вигляді буклета, конверт «Перший день» та картку складає 140 гривень

Уже 13 червня «Укрпошта» випустить нову марку, присвячену 17-му чемпіонату Європи з футболу (Євро-2024). Про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.

За його словами, наразі марка вже доступна для передзамовлення. Художником виступив Антон Хрупін, який передав «важливі сенси» у новому ескізі. Ціна поштового набору, який включає аркуш «Україно вперед!» (8 марок) на самоклейному папері у вигляді буклета, конверт «Перший день» та картку складає 140 грн.

«13 червня урочисто її запустимо разом з нашою національною збірною. Де і як, звісно, поки не скажу», – йдеться у дописі.

Чемпіонат з Європи з футболу стартує 14 червня у Німеччині. Участь у фінальній частині чемпіонату візьмуть 24 збірні, серед яких і Україна. В березні команда Сергія Реброва подолала відбірковий плей-оф, обігравши Боснію та Герцеговину й Ісландію з однаковим рахунком 2:1.

Україна є учасницею групи E: разом із Бельгією, Словаччиною, Румунією. Національна збірна з футболу вчетверте поспіль пробилися на континентальну першість. Попередній найкращий результат Україна досягала на Євро-2020, коли дійшла до чвертьфінальної стадії.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Німеччиною в першому товариському матчі перед Євро-2024 з футболу. Поєдинок у Нюрнберзі завершився з рахунком 0:0.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

 

Теги: Збірна України Укрпошта Берлін Ігор Смілянський

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