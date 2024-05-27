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Чемпіонат світу з футзалу. Україна дізналася суперників

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чемпіонат світу з футзалу. Україна дізналася суперників
Фінальний раунд чемпіонату світу 2024 з футзалу пройде з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року
фото: FIFA

Сформовано шість груп по чотири команди у кожній

26 травня в Узбекистані відбулася церемонія жеребкування чемпіонату світу 2024 з футзалу. Із 24 збірних сформовано шість груп по чотири команди у кожній.

Дві перші команди з кожної групи вийдуть у стадію плей-оф. До них приєднаються чотири з шести найкращих третіх команд.

Збірна Узбекистану, як країна-господар, була одразу відправлена до Групи А. Збірна України потрапила до групи C.

Чемпіонат світу з футзалу. Україна дізналася суперників фото 1

Підсумки жеребкування ЧС-2024 з футзалу

  • Група A: Узбекистан, Нідерланди, Парагвай, Коста-Ріка
  • Група B: Бразилія, Куба, Хорватія, Таїланд
  • Група C: Аргентина, Україна, Афганістан, Ангола
  • Група D: Іспанія, Казахстан, Нова Зеландія, Лівія
  • Група E: Португалія, Панама, Таджикистан, Марокко,
  • Група F: Іран, Венесуела, Гватемала, Франція
Чемпіонат світу з футзалу. Україна дізналася суперників фото 2

Фінальний раунд чемпіонату світу 2024 з футзалу пройде з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року в Узбекистані.

Нагадаємо, Україна вперше за вісім років пройшла на чемпіонат світу з футзалу.

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Теги: чемпіонат світу Збірна України жеребкування футзал

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