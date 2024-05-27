Чемпіонат світу з футзалу. Україна дізналася суперників
Сформовано шість груп по чотири команди у кожній
26 травня в Узбекистані відбулася церемонія жеребкування чемпіонату світу 2024 з футзалу. Із 24 збірних сформовано шість груп по чотири команди у кожній.
Дві перші команди з кожної групи вийдуть у стадію плей-оф. До них приєднаються чотири з шести найкращих третіх команд.
Збірна Узбекистану, як країна-господар, була одразу відправлена до Групи А. Збірна України потрапила до групи C.
Підсумки жеребкування ЧС-2024 з футзалу
- Група A: Узбекистан, Нідерланди, Парагвай, Коста-Ріка
- Група B: Бразилія, Куба, Хорватія, Таїланд
- Група C: Аргентина, Україна, Афганістан, Ангола
- Група D: Іспанія, Казахстан, Нова Зеландія, Лівія
- Група E: Португалія, Панама, Таджикистан, Марокко,
- Група F: Іран, Венесуела, Гватемала, Франція
Фінальний раунд чемпіонату світу 2024 з футзалу пройде з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року в Узбекистані.
Нагадаємо, Україна вперше за вісім років пройшла на чемпіонат світу з футзалу.
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