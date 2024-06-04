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Збірна України з футболу зіграла з Німеччиною у товариському матчі перед Євро-2024

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Збірна України з футболу зіграла з Німеччиною у товариському матчі перед Євро-2024
Українська збірна виборола нічию в матчі проти Німеччини
фото: УАФ

Цей матч став першим для українців у рамках підготовки до фінальної частини Євро-2024

Збірна України зіграла внічию з Німеччиною в першому товариському матчі перед Євро-2024 з футболу. Поєдинок у Нюрнберзі завершився з рахунком 0:0.

Перші 10 хвилин матчу пройшли за ініціативи Німеччини. На стартовому відрізку господарі поля мали понад 80 відсотків володіння м'ячем.

Автором першого удару «синьо-жовтих» у площину став Роман Яремчук, але він не зміг переграти Мануеля Ноєра.

Друга половина гри почалася з активності німецької збірної. Їх тиск призвів до двох вигідних моментів у Максіміліана Баєра.

На 64-й хвилині тренерський штаб Реброва провів перші заміни в складі команди. На полі з'явилися півзахисник Володимир Бражко, вінгери Олександр Зубков та Андрій Ярмоленко, який вийшов за збірну вперше з вересня 2023 року. Ще за 10 хвилин до партнерів доєдналися Георгій Судаков та Артем Довбик.

Наприкінці другого тайму гол за Україну забив Артем Добвик, проте його скасували через офсайд.

Цей матч став першим спарингом для підопічних Реброва у рамках підготовки до фінальної частини Євро-2024. Після цього поєдинку підопічні Реброва також зіграють з поляками – 7-го червня у Варшаві, з молдаванами – 11-го у Кишиневі.

12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – міста Вісбаден. У групі на Євро нашими суперниками будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.

Раніше Українська Асоціація футболу (УАФ) оприлюднила заявку збірної України на товариський матч з Німеччиною.

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Теги: Збірна України Андрій Ярмоленко Роман Яремчук Олександр Зубков Артем Довбик Георгій Судаков НОВИНИ ФУТБОЛУ

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