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Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України на Євро-2024

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України на Євро-2024
За підсумками жеребкування Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії
фото: УАФ

На думку штучного інтелекту, з ймовірністю 69,4% Україна зможе вийти з групи

Суперкомп'ютер Opta Sports оцінив перспективи збірної України з футболу на чемпіонаті Європи з футболу.

На думку штучного інтелекту, з ймовірністю 69,4% українська національна команда зможе вийти з групи.

До чвертьфіналу українці можуть дістатися з ймовірністю 26%, а до півфіналу – 9,4%. Шанси на вихід збірної України до фіналу континентальної першості становлять 3,1%, а ймовірність перемоги у турнірі – 1%.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Німеччиною в першому товариському матчі перед Євро-2024 з футболу. Поєдинок у Нюрнберзі завершився з рахунком 0:0.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України на Євро-2024 фото 1

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Теги: Збірна України чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

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