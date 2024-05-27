Франція та Німеччина завтра обговорять нову підтримку для України

У Берліні під час державного візиту Еммануель Макрон планує обговорити подальшу підтримку України

Франція та Німеччина на майбутньому засіданні спільної ради з питань оборони та безпеки обговорять підтримку України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише французьке видання La Croix.

Як пише видання, 26 травня Еммануель Макрон розпочав триденний візит до Німеччини. Париж і Берлін домовилися про військову підтримку України. Зокрема він разом із канцлером Олафом Шольцем візьме участь у засіданні ради з питань оборони та безпеки, запланованому на 28 травня.

«Ми обговорюватимемо на майбутньому спільному засіданні продовження допомоги Україні в її опорі до кінця, її оснащення, підтримку, навчання», – сказав Макрон. За його словами, на раді також обговорюватиметься «готовність до будь-яких сценаріїв для побудови міцного світу».

Як пише france24, у перший день свого державного візиту до Німеччини, зустрівшись із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, Макрон наголосив на важливості голосування на європейських виборах, які відбуватимуться у Європі уже за два тижні, для захисту демократії, яка «ніколи не мала стільки ворогів усередині та ззовні».

«Я думаю, що ми переживаємо момент у нашій Європі, який є екзистенціальним, тому що я справді вірю, що наша Європа може померти», – повідомив Еммануель Макрон.

«Ми відчуваємо, що ми не можемо зупинятися на своїх досягненнях, але що повинні захищати те, що нам дорого. Особливо німці і французи знають, що свобода, мир і демократія не впали з неба», – додав він.

До слова, президент України Володимир Зеленський має намір відвідати заходи на честь висадки союзних військ у Нормандії (Франція) 6 червня, а також у зустріч «Великої сімки» в Італії.