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Німеччина визнала проблеми із найбільшим центром розміщення українських біженців у Берліні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина визнала проблеми із найбільшим центром розміщення українських біженців у Берліні
«Тегель» є найбільшим у Німеччині центром розміщення українських шукачів притулку
фото із відкритих джерел

У Сенаті Берліна назвали нестерпними умови в центрі прийому українських біженців

Німецькі політики та експерти визнали жахливими та принизливими умови перебування українських біженців у центрі розміщення, облаштованому у колишньому берлінському аеропорту «Тегель». Про це йшлося під час дискусії, організованої 7 травня двома фракціями Сенату Берліна – «Зеленими» та партії Лівих, повідомляє «Укрінформ».

«Треба визнати, що «Тегель» наразі є не центром реєстрації, яким він був спочатку, а місцем, де місяцями живуть люди. Там мають бути створені принаймні мінімальні умови», – зазначила голова фракції «Зелених» у Сенаті Беттіна Яраш. Вона закликала відкрити «Тегель» для ініціатив, які хочуть надати допомогу людям, травмованим війною.

Анне Гельм, голова фракції Лівих своєю чергою підкреслила: «Не може бути так, щоб Берлін мав цілий клас людей, який не живе, а просто отримує прихисток. Ми маємо створити перспективи для цих людей».

У дискусії також узяли участь експерти, представники неурядових організацій та кілька мешканців центру. Вони рекомендували якнайшвидше закрити центр у колишньому аеропорту та домагатися розміщення людей, які рятуються від путінської війни, в децентралізованих локаціях. А поки цього не станеться – принаймні покращити умови перебування.

Спочатку в «Тегелі» організували лише центр реєстрації. біженців з України Але згодом він став постійним житлом для тисяч людей, які мусять тулитися на невеличкій площі без нормальних санітарних умов. Величезною проблемою є те, що далеко не всі з майже 800 дітей і підлітків мають можливість відвідувати школу. Ускладнює ситуацію те, що до центру фактично не мають доступу правозахисні та консультативні організації.

Наприкінці березня Сенат Берліна, більшість у якому мають консерватори, вирішив продовжити використання пункту розміщення біженців у «Тегелі» до кінця 2025 року, а також значно збільшити кількість ліжок – до принаймні 7 тис. Демократична опозиція готує пропозиції, аби запобігти цьому.

«Тегель» залишається найбільшим у Німеччині центром розміщення українських шукачів притулку. Наразі в ньому перебувають понад 4 тис. людей.

Раніше у кількох районах Берліна планують збудувати 16 центрів для біженців на понад 6 тис. місць, а також найближчим часом додадуть 1 тис. місць у колишньому аеропорту Тегель. Про це повідомив мер міста Кай Вегнер, пише Berlin.de.

До слова, Німеччина щорічно витрачає як мінімум €20 млрд на утримання українських біженців, і це не межа. Про це заявив депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек. За його словами, країна не може собі дозволити такі витрати, тому їй доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.

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Теги: Німеччина партії опозиція Берлін біженці

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