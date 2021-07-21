Найбільше українських пісень у радіоефірі – на Сумщині. Інфографіка

84% – і це найкращий показник по Україні

За підсумками I півріччя Сумська область стала лідером серед регіонів нашої держави за часткою пісень українською мовою в ефірі радіостанцій.

За даними Нацради, на другому місці після Сумщини – Рівненська область (82%), на третьому – Івано-Франківська (72%). Про це повідомила представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко у Facebook.

«Моніторинги, проведені представництвом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області в I півріччі 2021 року, зафіксували, що добовий обсяг пісень українською мовою становить 84%», – йдеться у дописі.

Інфографіка Нацради з питань телебачення та радіомовлення

Найбільший показник (100%) мають шість ФМ-радіостанцій області – в Конотопі, Ромнах, Тростянці, Охтирці, Білопіллі та Шостці. Загалом на Сумщині моніторили 11 місцевих телерадіокомпаній.

Згідно із законодавством в ефірі вітчизняних радіостанцій україномовних пісень має бути не менше 35% від загального обсягу. На сьогодні середньозважений загальноукраїнський показник – 57%.

Нагадаємо, нещодавно працівниця столичної IT-фірми потрапила в мовний скандал – вона обурилася введенням нових норм щодо вживання української мови і назвала правила маразмом. Вона заявила, що це маразм і вона «не переварює» державну мову.

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