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Кабмін погодив Федорова на посаду голови Запорізької ОВА (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін погодив Федорова на посаду голови Запорізької ОВА (оновлено)
Мер Мелітополя Іван Федоров
фото з відкритих джерел

Зараз Федоров є міським головою Мелітополя

Кабінет міністра погодив мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Згодом постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що  Кабінет міністрів Україні призначив Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації. «Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Натомість звільнено Юрія Малашка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Раніше очільником Запорізької обласної військової адміністрації був Юрій Малашко.

Кабмін погодив Федорова на посаду глави Запорізької ОВА
Кабмін погодив Федорова на посаду глави Запорізької ОВА
фото: скріншот

Хто такий Іван Федоров

Іван Федоров народився 29 серпня 1988 року у Мелітополі в сім'ї лікарів. Батько – отоларинголог у першій міській лікарні. Мати – завідуюча відділенням в пологовому будинку.

Брат Федорова теж пішов у медицину. Іван же обрав спочатку бізнес, а потім політику. Активізмом та громадською діяльністю Федоров захопився ще у школі – входив до самоврядування гімназії.

Після школи спершу продовжив навчання в рідному місті, оскільки родина почала будувати власний бізнес – медичний центр. Вступив до Таврійського державного агротехнологічного університету у Мелітополі, за спеціальністю – «Економіка та підприємництво».

На другому курсі вступив паралельно до Київського політеху на менеджмент. А у 2012 році, вже будучи депутатом міськради, Федоров закінчив Дніпропетровський регіональний інститут держуправління, який входить до академії при президентові. Отримав диплом магістра з державного управління.

Федоров дійсно досить рано і швидко побудував кар’єру в державному секторі. І згодом став наймолодшим міським головою в історії Мелітополя.

Під час російсько-української війни після окупації Мелітополя в березні 2022 року російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами. 11 березня 2022 року його Федорова було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Івана Федорова.

Після кількох днів катувань, мера Мелітополя було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

Читайте також: Мер Мелітополя Іван Федоров: Окупанти розстріляли сім’ю фермерів, які працювали у полі
Теги: Іван Федоров Запоріжжя

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