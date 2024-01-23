Кабмін погодив Федорова на посаду голови Запорізької ОВА (оновлено)

Зараз Федоров є міським головою Мелітополя

Кабінет міністра погодив мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОВА. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Згодом постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет міністрів Україні призначив Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації. «Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Натомість звільнено Юрія Малашка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації.

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Раніше очільником Запорізької обласної військової адміністрації був Юрій Малашко.

Кабмін погодив Федорова на посаду глави Запорізької ОВА фото: скріншот

Хто такий Іван Федоров

Іван Федоров народився 29 серпня 1988 року у Мелітополі в сім'ї лікарів. Батько – отоларинголог у першій міській лікарні. Мати – завідуюча відділенням в пологовому будинку.

Брат Федорова теж пішов у медицину. Іван же обрав спочатку бізнес, а потім політику. Активізмом та громадською діяльністю Федоров захопився ще у школі – входив до самоврядування гімназії.

Після школи спершу продовжив навчання в рідному місті, оскільки родина почала будувати власний бізнес – медичний центр. Вступив до Таврійського державного агротехнологічного університету у Мелітополі, за спеціальністю – «Економіка та підприємництво».

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На другому курсі вступив паралельно до Київського політеху на менеджмент. А у 2012 році, вже будучи депутатом міськради, Федоров закінчив Дніпропетровський регіональний інститут держуправління, який входить до академії при президентові. Отримав диплом магістра з державного управління.

Федоров дійсно досить рано і швидко побудував кар’єру в державному секторі. І згодом став наймолодшим міським головою в історії Мелітополя.

Під час російсько-української війни після окупації Мелітополя в березні 2022 року російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами. 11 березня 2022 року його Федорова було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Івана Федорова.

Після кількох днів катувань, мера Мелітополя було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.