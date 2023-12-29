У Запоріжжі четверо загиблих після ракетної атаки

Обстрілами пошкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок і вибито вікна в 19-ти багатоповерхових житлових будинках

Чотири людини загинули внаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п'ятницю вранці. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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«Наразі відомо про чотирьох загиблих. Щирі співчуття рідним та близьким... Ніколи не пробачимо!», – написав він.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв про двох загиблих жінок унаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п'ятницю вранці і десятьох постраждалих.

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За його словами, обстрілами пошкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок і вибито вікна в 19-ти багатоповерхових житлових будинках, двох навчальних закладах і в медичному закладі. Крім того, пошкоджень зазнали близько 20 гаражів, автозаправна станція та будівля готелю.

Нагадаємо, наразі відомо про 16 загиблих і 97 поранених внаслідок масштабної ракетної атаки ворога по Україні.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

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Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.