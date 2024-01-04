Обмін старих ламп на світлодіодні. «Укрпошта» розширила програму

З 4 січня для пенсіонерів у містах «Укрпошта» починає додатковий обмін ламп розжарювання на світлодіодні

Пенсіонери в українських містах зможуть отримати додаткові 5 LED-ламп. З 4 січня розпочалась нова хвиля програми обміну від «Укрпошти». Про це повідомляє пресслужба Національного поштового оператора.

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«Програма підтримки нашої енергосистеми триває. У грудні сільські відділення Укрпошти почали обмінювати +5 енергоощадних ламп для пенсіонерів, які раніше вже могли освітити домівки новими лампами. Відсьогодні стартує нова хвиля – додатковий обмін у міських відділеннях», – зазначили в компанії.

Обмін ламп у відділенні поштового оператора Фото з відкритих джерел

Процедура обміну старих ламп розжарювання

Для отримання ще 5 LED-ламп пенсіонерам потрібно просто завітати у відділення з паспортом, РНОКПП, пенсійним посвідченням та активним номером телефону.

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Проте старі лампи можна принести у відділення протягом місяця з моменту отримання п'яти нових.

Пенсіонери, які хочуть обміняти лампи вперше, можуть зробити це за такими ж правилами.

В «Укрпошті» додали, що від старту Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн ламп. Зараз доступний обмін ще 14 млн світлодіодних ламп.

Раніше Кабмін ухвалив рішення про запровадження експериментального проєкту обміну старих ламп розжарювання на світлодіодні.