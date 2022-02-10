Генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України

Альянс готовий вислухати занепокоєння Росії, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів

НАТО надіслало Росії письмову пропозицію продовжити двосторонні переговори щодо України. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав під час спільного брифінгу з прем'єром Британії Борисом Джонсоном у Брюсселі.

«Цього ранку я відправив лист міністру закордонних справ Лаврову, підкреслюючи моє запрошення Росії продовжити наш діалог на серії зустрічей в рамках Ради НАТО-Росія, щоб знайти дипломатичний шлях вперед», – заявив Столтенберг.

Він зазначив, що Альянс готовий вислухати занепокоєння Росії та обговорити шляхи підтримки та зміцнення європейської безпеки, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів.

За його словами, НАТО вже пропонувало Росії проводити спільні брифінги щодо навчань, ядерної політики та контролю за озброєнням, а також шляхи підвищення прозорості та зниження ризиків під час військової діяльності.

Напередодні генсек НАТО категорично відкинув ідею «фінляндизації» України.

Також повідомлялося, що три країни закликали НАТО змінити стратегію оборони.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що ризик нового нападу Російської Федерації на Україну підвищується попри намагання Заходу розв'язати питання дипломатичним шляхом.

Раніше міністр оборони Британії заявив, що не відправить війська в Україну на випадок нападу РФ.