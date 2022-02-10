Єрмак прилетів у Берлін на зустріч радників Нормандської четвірки

Андрій Єрмак анонсував брифінг за результатами переговорів, який відбудеться орієнтовно о 20:00 за Києвом

Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів «нормандського формату»

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прибув у Берлін на зустріч політичних радників лідерів країн «нормандського формату». Про це він написав у Facebook.

«Прилетіли з українською делегацією до Берліна. Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів «нормандського формату», – зазначив Єрмак.

Він розповів, що очолює делегацію перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, яка проведе зустрічі з німецьким віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.

«На зустрічах обговорять фінансову взаємодію та підтримку, реалізацію проєктів двосторонньої економічної співпраці, розвиток транспортного потенціалу обох країн. В рамках діалогу з німецьким бізнесом планують обговорити подальшу двосторонню взаємодію у сферах розвитку зеленої енергетики та водної логістики, транспорту та торгівлі», – розповів Єрмак.

Він також додав, шо розраховує на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей.

«Україна – не сама, і ми жорстко будемо відстоювати власні інтереси», – додав очільник Офісу президента

Він також анонсував брифінг за результатами переговорів, який відбудеться орієнтовно о 20:00 за Києвом.

Напередодні Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні.

Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.