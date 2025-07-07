«Укрзалізниця» попередила, що низка поїздів курсує із затримкою: перелік

«Укрзалізниця»: Поїзди вже скорочують відставання від графіку

На Хмельниччині через обрив контактної мережі низка поїздів курсує із затримкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Станом на 07:00:

№ 144/142 Рахів, Івано-Франківськ – Суми, Чернігів +1.44;

№ 22/104 Львів – Харків, Краматорськ +3.16;

№ 74 Перемишль – Харків +2.51;

№ 81 Київ – Чоп +2.20;

№ 705 Київ – Перемишль +2.50;

№ 12 Львів – Одеса +2.23;

№11 Одеса – Львів +1.46;

№59/57 Київ – Ужгород, Ясіня +2.20;

№26/136 Одеса – Ясіня, Чернівці +2.12;

№25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса +1.13;

№58/60 Ужгород, Ясіня – Київ +1.09;

№89/125/129 Полтава, Київ – Перемишль, Мукачево +19 хв.

«Наразі рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі. Приносимо вибачення і пришвидшуємося, поїзди вже скорочують відставання від графіка», – наголосила компанія.

Раніше «Укрзалізниця» призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем. Поїзд № 291/292 Київ – Львів – Київ; № 265/266 Київ – Одеса – Київ; № 159/160 Київ – Трускавець; № 168/167 Львів – Одеса.

До слова, ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років. Зазначається, що вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.