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«Укрзалізниця» попередила, що низка поїздів курсує із затримкою: перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» попередила, що низка поїздів курсує із затримкою: перелік
Наразі рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією
фото: «Укрзалізниця»/Facebook

«Укрзалізниця»: Поїзди вже скорочують відставання від графіку

На Хмельниччині через обрив контактної мережі низка поїздів курсує із затримкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Станом на 07:00:

  • № 144/142 Рахів, Івано-Франківськ – Суми, Чернігів +1.44;
  • № 22/104 Львів – Харків, Краматорськ +3.16;
  • № 74 Перемишль – Харків +2.51;
  • № 81 Київ – Чоп +2.20;
  • № 705 Київ – Перемишль +2.50;
  • № 12 Львів – Одеса +2.23;
  • №11 Одеса – Львів +1.46;
  • №59/57 Київ – Ужгород, Ясіня +2.20;
  • №26/136 Одеса – Ясіня, Чернівці +2.12;
  • №25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса +1.13;
  • №58/60 Ужгород, Ясіня – Київ +1.09;
  • №89/125/129 Полтава, Київ – Перемишль, Мукачево +19 хв.

«Наразі рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі. Приносимо вибачення і пришвидшуємося, поїзди вже скорочують відставання від графіка», – наголосила компанія.

Раніше «Укрзалізниця» призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем. Поїзд № 291/292 Київ – Львів – Київ; № 265/266 Київ – Одеса – Київ; № 159/160 Київ – Трускавець; № 168/167 Львів – Одеса.

До слова, ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років. Зазначається, що вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.

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Теги: Укрзалізниця Хмельниччина потяг

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