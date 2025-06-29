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Провідник «Укрзалізниці» станцював із пасажирами. Керівництво компанії пообіцяло його не звільняти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Повідник приєднався до запальних танців у вагоні
фото з відкритих джерел

Відео імпровізованої вечірки зібрало 1,4 мільйона переглядів та понад 90 тисяч вподобань у TikTok

Один із працівників «Укрзалізниці» станцював разом з пасажирами потяга під час поїздки. Відео з танцями провідника за два дні зібрало 1,4 мільйона переглядів. Як інформує «Главком», відео 26 червня опублікувала користувачка TikTok Крістіна Свириденко.

Під час подорожі до Драгобрату пасажири одного із вагонів увімкнули пісню Love гурту Kazaky і почали танцювати. Провідник не залишився осторонь і приєднався до танців.

Відео імпровізованої вечірки станом на вечір 28 червня зібрало 1,4 мільйона переглядів та понад 90 тисяч вподобань.

У коментарях до відео низка користувачів переймалися, чи не звільнять провідника після такої поведінки.

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Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський запевнив, що працівника не звільнять, хоч до нього і «мають питання щодо дотримання залізничних правил».

«Не сумуйте – усе з ним буде добре, він уже готується до нових подорожей, отже і у вас буде шанс потрапити до нього на рейс», – зазначив Перцовський.

Нагадаємо, минулого року пасажири «Укрзалізниці» 17 218 разів звертались до залізничників з проханням знайти загублені речі. Компанія розповіла про найбільш несподівані знахідки.

Нагадаємо, близько 9 тис. пасажирів зустріли 2025 рік у поїздах «Укрзалізниці». У новорічну ніч роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів забезпечували тисячі працівників «Укрзалізниці».

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Теги: Укрзалізниця TikTok відео

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