«Українське диво». Журналістка розповіла, чим її здивувала «Укрзалізниця» в Польщі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Журналістка Оксана Соколова розповіла про допомогу Укрзалізниці пасажирам у Холмі
фото: Oxana Sokolova/Facebook

Вагони почали пускати за дві години до відправлення через мороз і ремонт вокзалу

На залізничній станції Холм у Польщі «Укрзалізниця» відкрила вагони для обігріву пасажирів, які очікують пересадки на інші рейси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис української журналістки Оксани Соколової.

За словами журналістки, через сильний мороз і відсутність повноцінного вокзалу люди змушені чекати на рейси просто неба. Відкриті вагони стали єдиною можливістю зігрітися та перечекати пересадку в нормальних умовах.

«Величезна дяка «Укрзалізниці»! На пересадці в польському Холмі – на вулиці -10, вокзалу немає, на ремонті, снігом замело так, що валізи навіть до найближчої «Жабки» не дотягнеш.. Але тут відбувається українське диво! Наші провідники відкривають вагони за 2 години до відправлення. Причому вони натопили їх, і нагріли чай! Втім, навіть на знаю, що зігріло мене більше – філіжанка «Карпатського» чи відчуття української взаємовиручки. А тепер читаю, наші облаштували на станції в Холмі ще й пересувний Пунт незламності! Нехай поляки повчаться», – написала Оксана Соколова. 

«Українське диво». Журналістка розповіла, чим її здивувала «Укрзалізниця» в Польщі фото 1
фото: Oxana Sokolova/Facebook

Нагадаємо, на залізничній станції Холм у Польщі «Укрзалізниця» облаштувала спеціальні вагони як пункт обігріву для пасажирів, які чекають на пересадку до Варшави та інших міст. Вони стали фактично єдиним місцем, де люди можуть зігрітися, випити гарячий напій і перечекати тривале очікування між рейсами.

Через тривалу реконструкцію вокзальної будівлі, яка триває з 2024 року, пасажири змушені перебувати просто неба або в тимчасовій споруді з мінімальними умовами. В умовах морозів та снігопадів вагони «Укрзалізниці» виконують функцію пересувного пункту обігріву та гуманітарної підтримки для тих, хто подорожує через Холм.

