«Укрзалізниця» обмежила рух потягів між Дніпром і Запоріжжям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Укрзалізниця» обмежила рух потягів між Дніпром і Запоріжжям
Унаслідок ударів ворога є пошкодження залізничної інфраструктури
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Рух поїздів буде відновлено після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні

Через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БпЛА «Укрзалізниця» вимушено обмежила рух потягів між Дніпром та Запоріжжям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Як зазначає пресслужба компанії, внаслідок ударів є пошкодження залізничної інфраструктури, однак завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали. Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери: пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом.

«Просимо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ. «Укрзалізниця» продовжує та посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів та відновить рух поїздів звичним маршрутом після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, через зростання російських атак «Укрзалізниця» запроваджує тимчасові обмеження сполучень.

До слова, українці зможуть подорожувати до Карпат новими поїздами. У зв’язку зі стабільним та високим попитом на маршрути до Карпат, перевізник призначив поїзд №26/25 Одеса – Рахів. Він почне курсувати з Одеси 3 лютого та з Рахова з 4 лютого. Українці зможуть подорожувати цим потягом щодня.

Теги: Укрзалізниця потяг обстріл Дніпро Запоріжжя

