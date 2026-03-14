Уряд посилив підтримку індустріальних парків, пошкоджених обстрілами РФ

У ніч на 5 жовтня 2025 року російські війська завдали ракетного удару по Львову, зруйнувавши індустріальний парк Sparrow

Кабінет Міністрів оновив правила державної підтримки індустріальних парків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Держава компенсуватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн для одного індустріального парку. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

Рішення спрямоване на те, щоб підприємства могли швидше відновлювати роботу навіть в умовах війни. «Посилюємо підтримку індустріальних парків, які постраждали через російські обстріли. Мета – забезпечити безперебійну роботу бізнесу навіть під час війни», – зазначила Свириденко.

Для отримання державних коштів заявник має забезпечити власну частку фінансування, а також ввести в експлуатацію щонайменше 5 тис. квадратних метрів промислових площ і залучити не менше двох переробних підприємств упродовж трьох років. Подати заявку потрібно не пізніше ніж через шість місяців після пошкодження.

Окрім цього, уряд розширив перелік територій, для яких діє пільгове співфінансування у пропорції 80/20. Раніше цей механізм застосовувався лише до деокупованих громад, а тепер його поширили також на прифронтові території.

«Sparrow Park Lviv – один із індустріальних парків на околицях Львова. У 2025 році всі площі парку постраждали, внаслідок масованої російської атаки по місту. Попри це, команда розпочала відновлення, а більшість орендарів залишилися і продовжили роботу. Парк планує податись на нову програму державної підтримки, щоб швидше відновити пошкоджену інфраструктуру», – написала Свириденко.

Прем'єрка зазначили, що індустріальні парки є важливим інструментом розвитку виробництва у межах політики «Зроблено в Україні» та стимулювання економіки в регіонах.

«За підрахунками, 1 гектар індустріального парку дає змогу створити в середньому 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків дозволяє залучити $6 додаткових приватних інвестицій. Уряд і надалі підтримуватиме розвиток індустріальних парків та адаптовуватиме інструменти підтримки під реальні потреби бізнесу», – підсумувала вона.

До слова, компанія «Бюро інвестиційних програм», яка є керуючою в індустріальних парках «Володимир» та «Нововолинськ», ініціювала створення першого в Україні підземного індустріального парку.