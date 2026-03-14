«Укрзалізниця» скасувала кілька рейсів через обстріли

Єлизавета Жабська
14 березня 2026 року ворог атакував залізницю
фото: Олексій Кулеба/Telegram

Скасовано два рейси між Харківщиною та Полтавщиною

Через активність ворожих обстрілів низка поїздів сьогодні не курсуватимуть між Харківщиною та Полтавщиною. Можливі оперативні зміни на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

Йдеться про рейси:

  • №6291 Огульці – Полтава-Південна
  • №6354 Полтава-Південна – Огульці

Також з технічних причин поїзд №6902 Огульці – Харків прямує зі станції Люботин із затримкою в одну годину від графіку. 

Через ускладнений проїзд можливі оперативні зміни в русі й інших приміських рейсів у регіонах. Зокрема, поїзд №7012/7011 Полтава-Підвенна – Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці, про це залязничники обіцяють додатково повідомити.  

Крім того, наразі опрацьовується графік поїздів №6013 Суми – Ворожба та №6010 Ворожба – Охтирка. Пасажирів просять слідувати вказівкам залізничників та уважно слухати оголошення на точках відправлення.

Нагадаємо, 14 березня армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд на Харківщині. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована – без постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру. 

