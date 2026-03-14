Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Надалі в Україні очікується поступове зниження температури повітря
фото: glavcom.ua

У Києві в суботу та неділю прогнозується суха й сонячна погода

В Україні 14-15 березня збережеться суха та сонячна погода, однак температура повітря дещо знизиться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

Вже у вихідні температура стане стриманішою. Водночас погода залишатиметься сонячною.

«14-15 березня в Україні втримається суха сонячна погода. Південно-східний вітер трохи нівелюватиме сонячний прогрів, буде рвучким, часом навіть із штормовими поривами», – зазначила Діденко.

За прогнозом, цими днями у більшості регіонів очікується +9…+12°C вдень, а на заході та півдні буде тепліше – до +12…+17°C. Водночас у нічні години та зранку зберігатиметься прохолода: від -1°C до +5°C.

У Києві в суботу та неділю також прогнозують суху й сонячну погоду. Вночі температура становитиме +2…+5°C, а вдень підніметься до +10…+12°C. Південно-східний вітер буде помірним, місцями рвучким.

Синоптикиня також попередила, що надалі в Україні очікується поступове зниження температури повітря.

До слова, цими вихідними, 14 та 15 березня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. 

Читайте також:

Теги: Наталка Діденко погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
«Укренерго» попередило про відключення світла в низці областей
«Укренерго» попередило про відключення світла в низці областей
«Укрзалізниця» скасувала кілька рейсів через обстріли
«Укрзалізниця» скасувала кілька рейсів через обстріли
Поліг під час контрнаступу на Донеччині. Згадаймо Яна Вільховецького
Поліг під час контрнаступу на Донеччині. Згадаймо Яна Вільховецького
Уряд посилив підтримку індустріальних парків, пошкоджених обстрілами РФ
Уряд посилив підтримку індустріальних парків, пошкоджених обстрілами РФ
День українського добровольця 2026: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках
День українського добровольця 2026: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua