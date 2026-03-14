Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

У Києві в суботу та неділю прогнозується суха й сонячна погода

В Україні 14-15 березня збережеться суха та сонячна погода, однак температура повітря дещо знизиться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

Вже у вихідні температура стане стриманішою. Водночас погода залишатиметься сонячною.

«14-15 березня в Україні втримається суха сонячна погода. Південно-східний вітер трохи нівелюватиме сонячний прогрів, буде рвучким, часом навіть із штормовими поривами», – зазначила Діденко.

За прогнозом, цими днями у більшості регіонів очікується +9…+12°C вдень, а на заході та півдні буде тепліше – до +12…+17°C. Водночас у нічні години та зранку зберігатиметься прохолода: від -1°C до +5°C.

У Києві в суботу та неділю також прогнозують суху й сонячну погоду. Вночі температура становитиме +2…+5°C, а вдень підніметься до +10…+12°C. Південно-східний вітер буде помірним, місцями рвучким.

Синоптикиня також попередила, що надалі в Україні очікується поступове зниження температури повітря.

До слова, цими вихідними, 14 та 15 березня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.