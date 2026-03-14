«Укренерго» попередило про відключення світла в низці областей

У частині регіонів України з 8:00 запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів

Уночі та вранці 14 березня ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та області. Постраждали від російських обстрілів також енергооб’єкти в кількох інших регіонах. На ранок є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Укренерго».

Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи.

«Внаслідок масованої атаки – сьогодні вимушено змінені час та обсяг застосування заходів обмеження споживання. У частині регіонів України з 08:00 запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Ці обмеження діятимуть до кінця поточної доби. З графіками ймовірних відключень за вашою адресою можете ознайомитись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – йдеться в заяві «Укренерго».

Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами енергетики радять перенести на денний час – з 11:00 до 16:00. Це період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. «Однак, якщо наразі у вашому регіоні діють погодинні відключення, будь ласка – споживайте електроенергію максимально ощадливо. Коли світло з’являється за графіком – не вмикайте кілька потужних приладів одночасно», – закликало «Укренерго».

В усіх регіонах України нині є потреба в ощадливому енергоспоживанні у вечірній період максимального енергоспоживання. Енергетики просять обмежити користування потужними електроприладами у період з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня ворог масовано атакував Україну, основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств.

Як повідомлялося, в ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

Крім того, 14 березня армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд на Харківщині. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована – без постраждалих.