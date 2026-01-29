Головна Країна Суспільство
Як «Укрзалізниця» виручає пасажирів з України у польському Хелмі. Письменниця розповіла про свій досвід

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
У Холмі запрацювали «вагони незламності» від УЗ
фото: Любов Якимчук

Пункт обігріву відкрили через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, що триває з 2024 року.

На залізничній станції Холм (Польща) «Укрзалізниця» встановила «вагони незламності» як пункт обігріву для пасажирів, які чекають на пересадку до Варшави та інших міст. Вагони стали справжнім порятунком для українців, які годинами очікують наступного рейсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Facebook письменниці Любові Якимчук, яка скористалася послугою «Укрзалізниці». 

Пункт обігріву відкрили через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, що триває з 2024 року. Через це пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба, зокрема в зимовий період.  

«Українці знають, що таке «свій до свого по своє». Укрзалізниця поставила «вагони незламності» – пункт обігріву. Я зібралася туди та з жахом подивилася на міст висотою у два поверхи, і подумала, що з валізою туди точно не полізу. У мене було три заходи у Франції, тому потрібен і одяг, і косметичка, і я ще не реабілітувалась після операцї, тому тягати на собі валізу не буду. Тож я вирішила прогулятися в кінець платформи – убік України, та випадково знайшла наземний перехід до цих двох українських вагонів. Ось дійшла до цього вагону та гріюся. А тут є і кава, і чай, і вафлі «Артек». Шматочок дому в зимовому Холмі-Хелмі, де нас не ждуть, через що прикро», – розповіла письменниця. 

Як «Укрзалізниця» виручає пасажирів з України у польському Хелмі. Письменниця розповіла про свій досвід фото 1

Письменниця також звернула увагу на стан самої інфраструктури станції Холм. За її словами, основну будівлю вокзалу демонтовано, а замість неї понад рік працює тимчасова споруда.

Як «Укрзалізниця» виручає пасажирів з України у польському Хелмі. Письменниця розповіла про свій досвід фото 2
фото: Любов Якимчук

«Замість вокзалу поставили тимчасову будівлю, де є один туалет, два стільці на три квадратні метри простору, на яких сьогодні сидять поляки та слухають голосно свою попсу. Про якісь пункти обігріву тут не подбали», – зазначила вона. Якимчук підкреслила, що через Холм щодня проходять тисячі українців та іноземців, які користуються пересадками, шукають можливість зігрітися або просто перечекати між поїздами. За її словами, Якимчук підкреслила, що саме вагони «Укрзалізниці» стали єдиним місцем, де можна отримати тепло та гарячий напій.

Українська кінорежисерка, письменниця Ірина Цілик додала, що на цьому вокзалі взагалі немає ніякої інфраструктури для пасажирів. 

Як «Укрзалізниця» виручає пасажирів з України у польському Хелмі. Письменниця розповіла про свій досвід фото 3

Нагадаємо, у січня «Укрзалізниця» розгорнула перший «пункт незламності» у польському місті Холм. На третій платформі станції встановлено два вагони для пасажирів, де можна перепочити, зігрітися, випити гарячого чаю та підзарядити мобільні пристрої. 

Як зазначають в «Укрзалізниці», пункт обігріву відкрили через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, що триває з 2024 року. Через це пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба, зокрема в зимовий період.

фото: Укрзалізниця
Укрзалізниця відкрила перший пункт незламності у польському Холмі

«Пункт незламності» облаштовано на станції Холм, яка є важливим залізничним вузлом для пасажирів з України. Через станцію курсують п’ять пар пасажирських поїздів, що сполучають Холм із українськими містами.

Для пасажирів встановлено два вагони обігріву. Один із них пристосований для сімей з дітьми – з ігровою зоною, окремими місцями для годування та сповивання немовлят. Також доступні розмальовки та набори для малювання. У вагонах встановлені пристрої для підзарядки мобільних гаджетів, а відвідувачів пригощають гарячим чаєм.

У другому вагоні представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффетта, яка раніше експонувалася у «Мистецькому поїзді». Баффетт – американський філантроп і фотограф, голова Фонду Говарда Баффета, який з початку повномасштабної війни неодноразово відвідував Україну та інвестував сотні мільйонів доларів у гуманітарні, інфраструктурні й безпекові проєкти, зокрема у сфері продовольчої безпеки, розмінування та підтримки цивільного населення

За даними перевізника, щодоби через станцію Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів. Станція також є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзю, Познанню та іншими містами.

До слова, «Укрзалізниця» запровадила тимчасові обмеження сполучень через зростання російських атак. 

Теги: Укрзалізниця Польща пункти незламності

