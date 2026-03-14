Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час контрнаступу на Донеччині. Згадаймо Яна Вільховецького

Ірина Міллер
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час контрнаступу на Донеччині. Згадаймо Яна Вільховецького
За два тижні до початку повномасштабної війни підрозділ Вільховецького відправили до кордону з Білоруссю
колаж: glavcom.ua

Ян Вільховецький брав участь у Революції Гідності, АТО та повномасштабній війні

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Яна Вільховецького.

Військовослужбовець Ян Вільховецький загинув 15 вересня 2022 року під час контрнаступу українських сил в районі села Берестове на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку міську раду.

Захисник брав участь у Революції Гідності, АТО та повномасштабній війні. Для Яна Вільховецького патріотизм був на першому місці – він завжди їхав туди, де потрібно було когось захистити. Воїн загинув у 31 рік.

Народився Ян Іванович Вільховецький 28 січня 1991 року в Чернівцях. Закінчив місцевий ліцей №17 «Успіх» (колишня школа №11), опісля – професійно-технічне училище. Працював на хлібозаводі. Захоплювався військовою справою, тому після строкової служби з 2016 року пішов служити за контрактом у Збройні сили України. Упродовж шести років виконував бойові завдання на території АТО/ООС.

У 2011 році Ян Вільховецький зустрів майбутню дружину Марію. Історія кохання розвивалася досить стрімко, пара побралася. У шлюбі народився син Сашко та донечка Катруся.

Ян Вільховецький з дружиною Марією
Ян Вільховецький з дружиною Марією
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

«Ми прожили разом прекрасних дев’ять років. Я терпляче чекала його з АТО, знала, що він не зміг би просто сидіти вдома, бо Ян – справжній патріот», – пригадує дружина.

Із перших днів вторгнення Ян Вільховецький брав участь у боях за Ірпінь, Гостомель, Бучу на Київщині, потім за Чернігівщину, Харківщину та Сіверськодонецьк на Луганщині
Із перших днів вторгнення Ян Вільховецький брав участь у боях за Ірпінь, Гостомель, Бучу на Київщині, потім за Чернігівщину, Харківщину та Сіверськодонецьк на Луганщині
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

За два тижні до початку повномасштабної війни підрозділ відправили до кордону з Білоруссю. Із перших днів вторгнення Ян у складі 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр брав участь у боях за Ірпінь, Гостомель, Бучу на Київщині, потім за Чернігівщину, Харківщину та Сіверськодонецьк на Луганщині.

Ян Вільховецький брав участь у Революції Гідності, АТО та повномасштабній війні
Ян Вільховецький брав участь у Революції Гідності, АТО та повномасштабній війні
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

«Чоловік пройшов усі вогняні точки війни. Найгарячіше було в Сіверськодонецьку. Тоді їхню частину оточили з різних сторін. Але, дякувати Богу, Ян і з цього котла вийшов живим», – пригадує дружина захисника Марія.

Військовослужбовець Ян Вільховецький загинув 15 вересня 2022 року під час контрнаступу українських сил в районі села Берестове на Донеччині. Боєць загинув під час мінометного обстрілу. Йому був 31 рік.

«Він був впертою людиною, завжди стояв на своєму. Безумовно, йшов на певні поступки тим, кого любив. Мій чоловік був завжди позитивний, що б не трапилося, він у всьому шукав щось добре. Попри те, що був на війні, він завжди говорив: «Все добре, все окей!» Коли я не хотіла відпускати його на війну, він сказав: «Хто, як не ми? Якщо я не буду там, то вони прийдуть по тебе!» – розповіла дружина воїна Марія.

Поховали Героя на Алеї Слави у рідному місті. У захисника залишилися мама, дружина, син і донька.

Посмертно Ян Вільховецький нагороджений медаллю «На славу Чернівців». На його честь перейменували колишню вулицю Петрозаводську.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Поліг під час контрнаступу на Донеччині. Згадаймо Яна Вільховецького
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua