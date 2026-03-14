Поліг під час контрнаступу на Донеччині. Згадаймо Яна Вільховецького

За два тижні до початку повномасштабної війни підрозділ Вільховецького відправили до кордону з Білоруссю

Ян Вільховецький брав участь у Революції Гідності, АТО та повномасштабній війні

Військовослужбовець Ян Вільховецький загинув 15 вересня 2022 року під час контрнаступу українських сил в районі села Берестове на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку міську раду.

Захисник брав участь у Революції Гідності, АТО та повномасштабній війні. Для Яна Вільховецького патріотизм був на першому місці – він завжди їхав туди, де потрібно було когось захистити. Воїн загинув у 31 рік.

Народився Ян Іванович Вільховецький 28 січня 1991 року в Чернівцях. Закінчив місцевий ліцей №17 «Успіх» (колишня школа №11), опісля – професійно-технічне училище. Працював на хлібозаводі. Захоплювався військовою справою, тому після строкової служби з 2016 року пішов служити за контрактом у Збройні сили України. Упродовж шести років виконував бойові завдання на території АТО/ООС.

У 2011 році Ян Вільховецький зустрів майбутню дружину Марію. Історія кохання розвивалася досить стрімко, пара побралася. У шлюбі народився син Сашко та донечка Катруся.

«Ми прожили разом прекрасних дев’ять років. Я терпляче чекала його з АТО, знала, що він не зміг би просто сидіти вдома, бо Ян – справжній патріот», – пригадує дружина.

Із перших днів вторгнення Ян Вільховецький брав участь у боях за Ірпінь, Гостомель, Бучу на Київщині, потім за Чернігівщину, Харківщину та Сіверськодонецьк на Луганщині

За два тижні до початку повномасштабної війни підрозділ відправили до кордону з Білоруссю. Із перших днів вторгнення Ян у складі 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр брав участь у боях за Ірпінь, Гостомель, Бучу на Київщині, потім за Чернігівщину, Харківщину та Сіверськодонецьк на Луганщині.

«Чоловік пройшов усі вогняні точки війни. Найгарячіше було в Сіверськодонецьку. Тоді їхню частину оточили з різних сторін. Але, дякувати Богу, Ян і з цього котла вийшов живим», – пригадує дружина захисника Марія.

Військовослужбовець Ян Вільховецький загинув 15 вересня 2022 року під час контрнаступу українських сил в районі села Берестове на Донеччині. Боєць загинув під час мінометного обстрілу. Йому був 31 рік.

«Він був впертою людиною, завжди стояв на своєму. Безумовно, йшов на певні поступки тим, кого любив. Мій чоловік був завжди позитивний, що б не трапилося, він у всьому шукав щось добре. Попри те, що був на війні, він завжди говорив: «Все добре, все окей!» Коли я не хотіла відпускати його на війну, він сказав: «Хто, як не ми? Якщо я не буду там, то вони прийдуть по тебе!» – розповіла дружина воїна Марія.

Поховали Героя на Алеї Слави у рідному місті. У захисника залишилися мама, дружина, син і донька.

Посмертно Ян Вільховецький нагороджений медаллю «На славу Чернівців». На його честь перейменували колишню вулицю Петрозаводську.

