Удар по потягу на Харківщині: «Укрзалізниця» нагородила військового за порятунок пасажирів

Компанія подякувала захиснику за відвагу та наголосили, що його вчинок є прикладом відповідальності та справжнього героїзму

За проявлену мужність та рішучі дії захисника нагороджено відзнакою «За сприяння розвитку залізничного транспорту»

«Укрзалізниця» нагородила українського захисника, який допоміг евакуювати пасажирів після атаки БпЛА на пасажирський потяг на Харківщині. Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише «Главком».

Під час робочої поїздки на схід України голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський відвідав Краматорськ, де особисто подякував захиснику Владу Омару за мужність і допомогу пасажирам під час надзвичайної ситуації.

Разом із поїзною бригадою Влад Омар організовував евакуацію пасажирів із поїзда, який зазнав атаки ворожого безпілотника. За інформацією «Укрзалізниці», він неодноразово повертався до вагонів, щоб переконатися, що всі люди в безпеці та нікого не залишили.

За проявлену мужність та рішучі дії захисника нагородили відзнакою «За сприяння розвитку залізничного транспорту», яку вручають тим, хто своїми діями допомагає рятувати життя та підтримує людей у кризових ситуаціях.

В «Укрзалізниці» також повідомили, що планують залучати Влада Омара до практичних тренувань з евакуації та дій у надзвичайних ситуаціях, щоб його досвід допоміг підвищити рівень підготовки поїзних бригад.

Компанія подякувала захиснику за відвагу та наголосили, що його вчинок є прикладом відповідальності та справжнього героїзму.

Нагадаємо, унаслідок російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині 27 січня загинуло шість людей.

Варто зазначити, 27 січня на Харківщині рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожого удару по пасажирському поїзду. Пожежу у вагоні повністю загасили, аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань завершено.

У мережі з’явилися відео перших хвилин після російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині, внаслідок якого загинули люди. На кадрах видно пошкоджені вагони, пожежу та пасажирів, які у стані шоку вибираються з потяга та намагаються допомогти одне одному.