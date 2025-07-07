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«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу
З 11 липня курсуватиме новий регіональний поїзд №826/825
фото: «Укрзалізниця»/Telegram

Потяг курсуватиме щоденно, крім вівторка

З 11 липня «Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд експериментального типу №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Потяг курсуватиме щоденно, крім вівторка. Він обладнаний:

  • пандусами та інклюзивними вбиральнями,
  • місцями для пасажирів на кріслах колісних,
  • кріпленнями для велосипедів,
  • двома автоматами з напоями та снеками.
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фото: «Укрзалізниця»/Telegram

Серед інших оновлень:

  • сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів;
  • індивідуальні столики для кожного пасажира;
  • кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі;
  • оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;
  • індикація зайнятості вбиралень;
  • вагонне табло з маршрутом,
  • багажні полиці зі збільшеною місткістю,
  • облаштовані стелажі для перевезення валіз.

Це вже п'ятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й – з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше «Укрзалізниця» призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем. Поїзд № 291/292 Київ – Львів – Київ; № 265/266 Київ – Одеса – Київ; № 159/160 Київ – Трускавець; № 168/167 Львів – Одеса.

До слова, ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років. Зазначається, що вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.

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Теги: потяг Укрзалізниця

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