«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу
Потяг курсуватиме щоденно, крім вівторка
З 11 липня «Укрзалізниця» призначає новий регіональний поїзд експериментального типу №826/825 Львів – Тернопіль – Хмельницький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
Потяг курсуватиме щоденно, крім вівторка. Він обладнаний:
- пандусами та інклюзивними вбиральнями,
- місцями для пасажирів на кріслах колісних,
- кріпленнями для велосипедів,
- двома автоматами з напоями та снеками.
Серед інших оновлень:
- сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів;
- індивідуальні столики для кожного пасажира;
- кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі;
- оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;
- індикація зайнятості вбиралень;
- вагонне табло з маршрутом,
- багажні полиці зі збільшеною місткістю,
- облаштовані стелажі для перевезення валіз.
Це вже п'ятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й – з початку повномасштабного вторгнення.
Раніше «Укрзалізниця» призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем. Поїзд № 291/292 Київ – Львів – Київ; № 265/266 Київ – Одеса – Київ; № 159/160 Київ – Трускавець; № 168/167 Львів – Одеса.
До слова, ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років. Зазначається, що вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.