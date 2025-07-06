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«Укрзалізниця» масштабує проєкт жіночих купе: нові напрямки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Укрзалізниця» масштабує проєкт жіночих купе: нові напрямки
до жіночих купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» розширює перелік поїздів із жіночими купе

«Укрзалізниця» продовжує впроваджувати ініціативу з розширення переліку поїздів, у яких доступні жіночі купе. З 25 липня 2025 року до цього проєкту долучаться ще три популярні маршрути, загалом таких поїздів стане 15. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Нові напрямки з жіночими купе з 25 липня
З 25 липня жіночі купе з'являться у таких поїздах:

  • № 38/37 Київ – Запоріжжя
  • № 98/97 Ковель – Київ
  • № 22/21 Львів – Харків

У всіх трьох поїздах ці купе будуть розташовані у вагоні №5.

Як відомо, до жіночих купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. Вартість квитків у таких купе не відрізняється від звичайних. При оформленні квитка в застосунку чи на сайті «Укрзалізниці» необхідно звертати увагу на позначку «Жіноче купе».

Наразі жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:

  • № 1/2 Харків – Ворохта
  • № 3/4 Запоріжжя – Ужгород
  • № 5/6 Запоріжжя – Ясіня
  • № 15/16 Харків – Ясіня
  • № 17/18 Харків – Мукачево (Ужгород)
  • № 22/21 Львів – Харків
  • № 26/25 Одеса – Ясіня
  • № 29/30 Київ – Ужгород
  • № 38/37 Київ – Запоріжжя
  • № 41/42 Дніпро – Трускавець
  • № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ
  • № 75/76 Київ – Кривий Ріг
  • № 81/82 Київ – Чоп (Ужгород)
  • № 95/96 Київ – Рахів
  • № 98/97 Ковель – Київ

Нагадаємо, рух столичної міської електрички, обмежений у п'ятницю вранці через пошкодження інфраструктури під час нічного обстрілу російськими окупантами, відновлений в повному обсязі та у звичайному режимі.

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Теги: потяг жінка Укрзалізниця

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