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Низка пасажирських поїздів «Укрзалізниці» прямуватиме із затримками

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Низка пасажирських поїздів «Укрзалізниці» прямуватиме із затримками
Поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Укрзалізниця»: Перепрошуємо за всі вимушені зміни,

Через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині низка пасажирських поїздів «Укрзалізниці» карпатського напрямку прямуватиме із затримками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від двох годин. Пасажирів з/до станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута забирає Інтерсіті №744 Львів – Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих двох годин.

«Якщо ви прямуєте одним із рейсів, що затримується, і маєте подальшу пересадку на поїзди УЗ, сповістіть про це вашого провідника або стюарда – наші диспетчери скоординують потрібні стиковки. Перепрошуємо за всі вимушені зміни, відновлювальні роботи вже йдуть повним ходом. Залізничники задіяли всю необхідну техніку та фахівців, будемо тримати вас в курсі», – наголосила «Укрзалізниця».

Раніше «Укрзалізниця» призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем. Поїзд № 291/292 Київ – Львів – Київ; № 265/266 Київ – Одеса – Київ; № 159/160 Київ – Трускавець; № 168/167 Львів – Одеса.

До слова, ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років. Зазначається, що вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.

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Теги: Укрзалізниця Рівненщина Львів Харків

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