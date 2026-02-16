Головна Країна Суспільство
Унікальний парад планет відбудеться у лютому: все, що про це відомо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Унікальний парад планет відбудеться у лютому: все, що про це відомо
Планети обертатимуться навколо Сонця приблизно в одній площині
фото: Vito Technology (ілюстративне)

Оптимальний час для спостереження – приблизно через 30 хвилин після місцевого заходу сонця

Наприкінці цього місяця на любителів космосу чекає приємна несподіванка: в один ряд стануть відразу шість планет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За даними NASA, це явище, відоме як «парад планет» або «планетарне вирівнювання», відбувається, коли можна побачити щонайменше чотири або п'ять планет одночасно. 28 лютого астрономи-аматори матимуть можливість побачити Меркурій, Венеру, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

Чому відбувається парад планет?

Планети обертаються навколо Сонця приблизно в одній площині, відомій як екліптична площина. Хоча кожна планета рухається з різною швидкістю і на різній відстані, бувають випадки, коли з точки зору Землі кілька з них здаються вирівняними.

Вирівнювання є суто візуальним ефектом, оскільки насправді планети залишаються на відстані від мільйонів до мільярдів кілометрів одна від одної.

За даними NASA, можливість спостерігати за кількома планетами може тривати від декількох тижнів до більше ніж місяця, оскільки рух планет повільний і поступовий. Деякі люди зможуть побачити це вирівнювання вже цих вихідних, але 28 лютого є особливо примітним тим, що планети будуть розташовані найближче одна до одної.

Чотири планети – Меркурій, Венера, Марс і Юпітер – будуть видні неозброєним оком. Однак для спостереження за Ураном і Нептуном знадобляться бінокль або телескоп, оскільки вони обертаються в холодних, віддалених зовнішніх областях Сонячної системи. Меркурій може бути іноді важко помітити через його низьке положення біля горизонту.

Коли найкраще спостерігати за парадом?

Оптимальний час для спостереження за вирівнюванням – приблизно через 30 хвилин після місцевого заходу сонця. Star Walk рекомендує спостерігачам дивитися в західну частину неба, бажано з безперешкодним оглядом і в ясну погоду.

NASA пояснює, що для того, щоб планета була видима без оптичних приладів, вона повинна знаходитися принаймні на кілька градусів над горизонтом, а найкраще – на 10 градусів і вище.

Де можна побачити парад планет?

Вирівнювання буде видно людям у всьому світі, але оскільки 28 лютого є середньою датою, глядачі в різних частинах світу можуть побачити парад за кілька днів до або після цієї дати.

За даними Star Walk, найкращий вид буде 25 лютого в Сан-Паулу, 28 лютого в Афінах, Нью-Йорку, Мехіко і Токіо, 1 березня в Пекіні, Берліні, Лондоні і Мумбаї та 2 березня в Рейк'явіку.

Нагадаємо, що космічний телескоп «Хаббл» зафіксував деталь у спіральній галактиці NGC 4388, розташованій за 60 млн світлових років від Землі в сузір’ї Діви. Галактику зафіксували під великим кутом, тож вона видима майже з ребра. Саме цей ракурс дозволив астрономам помітити деталь, якої не було на попередніх знімках 2016 року, витягнутий шлейф газу, що виходить із центральної частини галактики та простягається за межі її диска.

