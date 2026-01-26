Головна Країна Суспільство
Місячний календар на лютий 2026: дати нового та повного Місяця

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Місячний календар на лютий 2026: дати нового та повного Місяця
Другий місяць 2026 року розпочнеться з Повні 2 лютого
колаж: glavcom.ua

Місячний гід на лютий 2026: фокусуємося на внутрішній стабільності та готуємося до весняного оновлення

Лютий 2026 року – це час для зміцнення фундаменту, який ви заклали на початку року. Короткий лютневий цикл вимагає чіткості в діях та особливої уваги до власного здоров’я. Розуміння фаз Місяця допоможе вам зберегти потужний енергетичний баланс під час зимових холодів та ефективно розподілити сили перед початком весни.

«Главком» публікує актуальний місячний гід на лютий 2026 року з ключовими датами для бізнесу, здоров’я та особистого розвитку.

Ключові дати: Коли енергія досягне піку?

У лютому 2026 року місячний цикл матиме таку структуру:

  • Повня (Кульмінація): 2 лютого.
  • Спадаючий Місяць (Завершення та детокс): 3–16 лютого.
  • Молодик (Обнулення та наміри): 17 лютого.
  • Зростаючий Місяць (Активація та Ріст): 18–28 лютого.

Місячний календар на лютий 2026

Місячний календар на лютий 2026: дати нового та повного Місяця фото 1

2 лютого: Повний Місяць – «Сніжна Повня» та час витримки

Другий день місяця збігається з Повною (2 лютого), що створює потужний емоційний фон на весь тиждень. У західній традиції цю повню називають «Сніжною» (Snow Moon) через зазвичай рясні снігопади цього періоду. Це час максимальної напруги, тому не варто планувати важливі переговори чи масштабні покупки. Присвятіть день творчості, медитації та спокійному аналізу того, що вже було досягнуто за січень.

17 лютого: Новий Місяць – Енергія пробудження та нових ідей

Молодик (17 лютого) відкриває шлях до весняного циклу. Це ідеальний момент, щоб «перезавантажити» свої цілі. Енергія дня сприяє прихованій роботі: плануванню, візуалізації та підготовці до активних дій. Це «чистий аркуш», на якому варто прописати свої фінансові та професійні прагнення на березень.

Як спланувати лютий 2026 за фазами Місяця

Найкращий період для дій (18–28 лютого)

Період зростаючого Місяця наприкінці місяця стане найбільш продуктивним часом. Ви відчуєте потужний приплив сил для реалізації задуманого:

  • Кар'єра та фінанси: Запуск рекламних кампаній, зміна місця роботи, великі покупки та інвестиції.
  • Особистий розвиток: Сприятливий час для публічних виступів, знайомств та соціальної активності.
  • Краса: Стрижки у цей період сприятимуть швидкому росту волосся та зміцненню його структури.

Час для аналізу та очищення (3–16 лютого)

Двотижневий період спадаючого Місяця – найкращий час для того, щоб позбутися зайвого:

  • Дім: Проведіть генеральне прибирання, віддайте старі речі на благодійність.
  • Здоров'я: Ідеальний час для дієт, детокс-програм та завершення курсу лікування. Операції та медичні втручання (за можливості) краще планувати саме на цей період.
  • Стосунки: Час для чесних розмов та розриву токсичних зв'язків, які заважають вашому руху вперед.
Теги: Планета Земля календар Місяць

