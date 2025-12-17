Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Телескоп Hubble зафіксував нову деталь у галактиці за 60 млн світлових років

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Телескоп Hubble зафіксував нову деталь у галактиці за 60 млн світлових років
Космічний телескоп показав хвіст газу у галактиці NGC 4388
фото: ESA

На нових знімках виявлено витягнутий газовий шлейф із центральної частини спіральної галактики NGC 4388 у сузір’ї Діви

Космічний телескоп Хаббл зафіксував деталь у спіральній галактиці NGC 4388, розташованій за 60 млн світлових років від Землі в сузір’ї Діви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обсерваторію ESA.

Галактику зафіксували під великим кутом, тож вона видима майже з ребра. Саме цей ракурс дозволив астрономам помітити деталь, якої не було на попередніх знімках 2016 року, витягнутий шлейф газу, що виходить із центральної частини галактики та простягається за межі її диска.

Науковці пов’язують появу цього утворення з рухом NGC 4388 крізь міжскупчувальне середовище – простір між галактиками, заповнений розігрітим газом. Під дією так званого тиску набігаючого середовища газ буквально «вимітається» з галактичного диска й утворює хвіст позаду неї.

Причини світіння газової хмари досі остаточно не з’ясовані. Дослідники припускають, що частину енергії забезпечує надмасивна чорна діра в центрі галактики, де формується надгарячий акреційний диск. Його випромінювання може іонізувати газ поблизу, тоді як віддаленіші ділянки, ймовірно, світяться через ударні хвилі.

Зображення створили на основі нових спостережень у кількох діапазонах довжин хвиль світла в межах програм, присвячених вивченню галактик з активними чорними дірами. NGC 4388 належить до скупчення Діви – найближчого великого галактичного скупчення до Чумацького Шляху, яке налічує понад тисячу галактик.

Нагадаємо, що космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував спіральну галактику з перемичкою NGC 1672, розташовану за 49 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Золотої Риби. Ця спіральна галактика, NGC 1672, є вражаючим прикладом галактики з перемичкою, яка має характерну структуру, що нагадує форму перемички. Вона розташована в сузір’ї Золотої Риби (Pisces) і знаходиться на відстані приблизно 49 млн світлових років від нашої планети.

 

Читайте також:

Теги: вчені космос наука NASA

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підтверджено обертання півострова, ключову роль відіграє Гібралтарська дуга
Півострів у Європі обертається за годинниковою стрілкою: вчений дослідив причину
Сьогодні, 08:34
Приблизно 46% населення світу отримує менше користі від фізичної активності
Вчені назвали неочевидний фактор, що нівелює користь фізичних вправ
15 грудня, 18:17
На людей чекає коридор рекордно спекотних років
Людство вступило в еру найспекотніших років в історії спостережень
12 грудня, 08:25
Наразі головною науково-дослідною установою ЗСУ є Центральний науково-дослідний інститут
В Україні зʼявиться Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ
5 грудня, 20:19
Австралійсько-американські вчені розробили ультразвук для виведення токсинів з мозку після ішемічного інсульту
Вчені знайшли спосіб швидко відновити мозок після інсульту
4 грудня, 14:30
Космонавт Артем’єв втратить політ на МКС через порушення правил SpaceX
Російського космонавта зняли з польоту на МКС через інцидент із секретами SpaceX
2 грудня, 21:38
Виноград корисний для здоров'я
Зелений чи червоний: вчені визначили, який виноград найкорисніший
28 листопада, 13:12
На Байконурі після запуску російського «Союзу» пошкоджено стартовий майданчик
РФ тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос
28 листопада, 08:01
Трамп офіційно запускає місію Genesis
Трамп потужно взявся за ШІ: оголошено нову амбітну програму
25 листопада, 10:24

Соціум

Фонд для підтримки абортів у ЄС отримав «зелене світло» від Європарламенту
Фонд для підтримки абортів у ЄС отримав «зелене світло» від Європарламенту
Телескоп Hubble зафіксував нову деталь у галактиці за 60 млн світлових років
Телескоп Hubble зафіксував нову деталь у галактиці за 60 млн світлових років
Франція: ДБР прийшло з обшуками до ексгенпрокурора Піскуна
Франція: ДБР прийшло з обшуками до ексгенпрокурора Піскуна
Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів
Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів
Теракт у Сіднеї: поліція висунула нападнику звинувачення за 59 пунктами
Теракт у Сіднеї: поліція висунула нападнику звинувачення за 59 пунктами
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua