Телескоп Hubble зафіксував нову деталь у галактиці за 60 млн світлових років

На нових знімках виявлено витягнутий газовий шлейф із центральної частини спіральної галактики NGC 4388 у сузір’ї Діви

Космічний телескоп Хаббл зафіксував деталь у спіральній галактиці NGC 4388, розташованій за 60 млн світлових років від Землі в сузір’ї Діви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обсерваторію ESA.

Галактику зафіксували під великим кутом, тож вона видима майже з ребра. Саме цей ракурс дозволив астрономам помітити деталь, якої не було на попередніх знімках 2016 року, витягнутий шлейф газу, що виходить із центральної частини галактики та простягається за межі її диска.

Науковці пов’язують появу цього утворення з рухом NGC 4388 крізь міжскупчувальне середовище – простір між галактиками, заповнений розігрітим газом. Під дією так званого тиску набігаючого середовища газ буквально «вимітається» з галактичного диска й утворює хвіст позаду неї.

Причини світіння газової хмари досі остаточно не з’ясовані. Дослідники припускають, що частину енергії забезпечує надмасивна чорна діра в центрі галактики, де формується надгарячий акреційний диск. Його випромінювання може іонізувати газ поблизу, тоді як віддаленіші ділянки, ймовірно, світяться через ударні хвилі.

Зображення створили на основі нових спостережень у кількох діапазонах довжин хвиль світла в межах програм, присвячених вивченню галактик з активними чорними дірами. NGC 4388 належить до скупчення Діви – найближчого великого галактичного скупчення до Чумацького Шляху, яке налічує понад тисячу галактик.

