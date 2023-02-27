УПЦ МП закликала молитися у Великий піст не за перемогу, а за мир

Митрополит Онуфрій молитиметься за мир на нашій «багатостраждальній українській землі»

Предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій закликав вірян молитися за мир під час Великого посту, але нічого не згадав про агресію Росії. Про це повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви.

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«Благословляємо духовенству, чернецтву і вірянам нашої Української Православної Церкви протягом Великого посту щоденно прочитувати з Псалтирі 45-й і 90-й псалми, а також робити 12 земних поклонів з молитвою Отче наш за мир на нашій багатостраждальній українській землі», – оголосив перед початком Великого посту Митрополит Онуфрій.

Архипастир закликав вірян молитися за мир, а не за перемогу України у війні, і зазначив, що Великий піст – це час молитовної зосередженості та кропіткої праці над своїм духовним життям, час, коли затихає все зовнішнє, даючи розкритися внутрішньому.

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Предстоятель УПЦ також закликав на Україну та український народ Боже благословення. «Щоб подвигом посту навчились бути єдиними навколо Істини, Якою є Сам Христос, щоби ми, об’єднані один з одним союзом Божественної любові, успішно долали труднощі і складнощі на шляху нашого земного життя», – побажав митрополит Онуфрій.

У православних вірян сьогодні, 27 лютого, розпочався Великий піст. У Великий піст, згідно з уставом, православні відмовляються від їжі тваринного походження – яєць, м'ясних, молочних продуктів. Під час посту віруючі намагаються відмовитися від шкідливих звичок та допомогти нужденним.

Великий піст триватиме до свята Пасхи, яке цього року православні відзначать 16 квітня.

Нагадаємо, як раніше стало відомо, підозрюваний у держзраді блогер переховувався у монастирі Московського патріархату.