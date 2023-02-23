На Київщині у Московської церкви заберуть землю

Земельну ділянку передадуть у користування ПЦУ

Броварська міськрада вирішила розірвати договір про оренду земельної ділянки під церквою московського патріархату у селі Требухів. Про це повідомила депутатка міськради Богдана Драч.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представники комісії одностайно проголосували за це рішення.

«Це історична подія для села Требухів та всієї Броварської громади. Дякую колегам за чітку позицію! Будь-який осередок Московії має бути знищений», – зазначила Драч.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Засідання постійної комісії з питань земельних відносин, екології, архітектури та містобудування

Також земельна комісія вирішила передати ділянку у користування Православній Церкві України.

У серпні 2021 року православна громада Требухова офіційно перейшла з УПЦ МП в ПЦУ. Але відтоді ще жодного разу не проводили богослужіння в місцевому храмі, адже віряни УПЦ МП фізично їх не допускали.

До слова, як раніше стало відомо, підозрюваний у держзраді блогер переховувався у монастирі Московського патріархату.