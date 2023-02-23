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На Київщині у Московської церкви заберуть землю

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На Київщині у Московської церкви заберуть землю
Церква у селищі Требухів
фото з відкритих джерел

Земельну ділянку передадуть у користування ПЦУ

Броварська міськрада вирішила розірвати договір про оренду земельної ділянки під церквою московського патріархату у селі Требухів. Про це повідомила депутатка міськради Богдана Драч.

Представники комісії одностайно проголосували за це рішення.

«Це історична подія для села Требухів та всієї Броварської громади. Дякую колегам за чітку позицію! Будь-який осередок Московії має бути знищений», – зазначила Драч.

Засідання постійної комісії з питань земельних відносин, екології, архітектури та містобудування
Засідання постійної комісії з питань земельних відносин, екології, архітектури та містобудування

Також земельна комісія вирішила передати ділянку у користування Православній Церкві України.

У серпні 2021 року православна громада Требухова офіційно перейшла з УПЦ МП в ПЦУ. Але відтоді ще жодного разу не проводили богослужіння в місцевому храмі, адже віряни УПЦ МП фізично їх не допускали.

До слова, як раніше стало відомо, підозрюваний у держзраді блогер переховувався у монастирі Московського патріархату.

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Теги: земля Українська православна церква Київщина

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